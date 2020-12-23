Хроники коронавируса: и так сойдет!

№45 (623) от 23 декабря 2020 г.

Проблемы, связанные с оказанием (и неоказанием) медицинской помощи, по-прежнему являются одной из главных тем для публикаций в орловских СМИ. На прошедшей неделе случайно или намеренно в публичное пространство просочилось письмо депутата облсовета к руководству «Единой России» о скандалах в орловском здравоохранении. В соцсетях граждане сравнили, как оказывается медицинская помощь больным в Орловской и Брянской областях, и сложилось ощущение, что мы и наши соседи живем в разных странах. Кроме того, орловцы опять насладились параллельными мирами. Чиновники и ряд приближенных к первому лицу региона СМИ распиарили поездку «Губернаторского контроля» по орловским поликлиникам. Свое видение ситуации описал на странице в ВК и фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин. Посмотрим, чей мир ближе к реальности.

Слив засчитан!

На минувшей неделе на сайте ИА «Орловские новости» появилось письмо депутата облсовета (фракция КПРФ) Валентины Остроушко к руководству партии «Единая Россия». Вскоре после этого на своей странице в сети Фейсбук она прокомментировала факт публикации, отметив, что не собиралась предавать написанное огласке. Кстати, прежде чем отправить обращение, депутат прошла по всем чиновникам, которые могли бы повлиять на ситуацию без обнародования указанных в нем фактов. Но добиться решения проблем на местном уровне не получилось.

По мнению Остроушко, «слив» информации в СМИ произошел из областной администрации, куда «Единая Россия» и перенаправила информацию для принятия мер. Поскольку обращение уже получило огласку, депутат продублировала его на своей странице ФБ. Оно адресовано секретарю Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и членам Генсовета. Выбор адресата Остроушко объясняет так:

«На выборах губернатора Орловской области вы не выставили кандидата от Вашей партии, и представитель КПРФ по существу оказался без альтернативы. И что, теперь его, победившего без кандидата от «ЕдРа», никто остановить не может?..» Далее депутат просит единороссов разобраться «в крайне тяжелой для орловской медицины ситуации», которая, как она считает, «спровоцирована командой Клычкова»:

«Прошу вас вмешаться в абсурдную ситуацию разрушения детской областной больницы, до прихода Клычкова она была одной из лучших в стране…

После того как вдруг ни с того ни с сего молодой губернатор-коммунист, только победивший на выборах, не продлевает контракт главврачу, который во время выборной кампании был его доверенным лицом, и при этом не объясняет причин, становится как-то непонятно, что происходит и что ждать от этого губернатора… Затем он же увольняет без объяснения причин главврача поликлиники №2 Орла Петину, которая противостояла странной информатизации здравоохранения, которую вела команда Клычкова и которую признали УФСБ и прокуратура проведённой с нарушением действующего законодательства (но затем их материалы застряли в СК)… Приказ губернатора об увольнении Петиной суд признал незаконным.

Но она хоть с ними боролась, и они мстили, а главврач детской областной не сопротивлялся и ничему не противостоял… После назначения нового главврача 8 лучших реаниматологов со скандалом покидают свои рабочие места и уезжают работать в Морозовскую больницу: в Москве специалисты оказались нужнее… После них по разным причинам уволились прекрасные специалисты – заведующие отделениями переливания крови и патанатомией, нефролог и челюстно-лицевой хирург, зав. центром лабораторной диагностики и зав. бактериологической лабораторией, замглавврача по оргметодработе и т.д., и т.д.… С ведущими врачами главврач не сработалась.

И теперь настала очередь зама по хирургии И.П. Журило… Загружать вас информацией не буду. Только один пример… Симптомы кишечной непроходимости у 5-дневного мальчика… Журило ставит диагноз. Начинается подготовка к операции, операция назначена в Орловском перинатальном центре на утро 1 декабря. Но (!) 1 декабря ребёнка прооперировали… в Москве. О том, что операцию проводить в Орле не будут, не были оповещены ни заместитель по хирургии, ни заведующий отделением интенсивной терапии, который готовил наркоз. В Москве подтвердили диагноз, поставленный в Орле, и провели операцию, которую могли бы сделать и в Орле. Это мы так медицину в регионах развиваем?

Недавно в ДТП погибло несколько человек, единственная выжившая – 11-летняя девочка. В процессе обследования было установлено внутреннее повреждение, а источников продолжающегося кровотечения не выявлено. Однако к утру состояние больной ухудшилось. Ответственный дежурный хирург констатировал факт продолжающегося внутрибрюшного кровотечения и сообщил об этом главврачу, которая рекомендовала привлечь заведующего отделением или старшего ординатора, но заместителю по хирургической работе Журило И.П. не звонить.

«В это время я уже был в клинике, осмотрел больную и выставил показания к операции, – рассказывает сам Журило. – В результате выполненного мною вмешательства был установлен факт продолжающегося внутрибрюшного кровотечения и выявлены его источники. Произведено удаление селезёнки, остановка кровотечения из печени, резекция некротизированного участка толстой кишки и наложение стомы. Не умаляю достоинств своих коллег, но к вмешательству высшей категории сложности должен привлекаться ведущий специалист, каковым меня главный врач не считает. На следующий день я обнаружил, что в истории болезни вообще нет записи о моём предоперационном осмотре пациентки. Получается, что я возник из ниоткуда и без осмотра больной схватил её и прооперировал»…

Всё больше и больше орловских пациентов отправляется в федеральные клиники для проведения оперативных вмешательств, – продолжает Валентина Остроушко. – Уволены все внешние совместители из других больниц г. Орла, с помощью которых осваивали сложнейшие уникальные операции. Часть операций можно проводить на месте, приглашая ведущих коллег детских хирургов. Теперь эти события в прошлом.

А ведь только-только Журило прооперировал курского маленького пациента: в местной больнице его родителям сказали, что вас прооперировать смогут или Москва, или в Орле Журило. Операция прошла успешно, хотя руководство Орловской детской областной больницы сопротивлялось проведению этой операции в Орле…

Сейчас на ведущего хирурга начались настоящие гонения, о которых я уведомила первого заместителя губернатора В.В. Соколова и председателя Орловского областного Совета Л.С. Музалевского, у них нашла понимание, потому что они осведомлены о ситуации в регионе по всем проблемам, а вот у губернатора вчера понимания не нашла. Его реакция была не на ситуацию, а на меня как на человека, как на депутата, который его критикует…

Что будет с областной больницей, его, как я вижу, не интересует. А она теряет свои позиции ведущего медицинского учреждения именно из-за его команды. К тому же и политически это просто, мягко говоря, неприемлемо: к нам из Донецка приехал ведущий хирург, он делает уникальные операции, а мы его выживаем…», – рассказала в своем обращении Валентина Остроушко.

Два региона – две медицины?

В прошлом номере в статье «Всё «ужасно и плачевно»?» мы подробно рассказали о судьбе двух зданий железнодорожных больниц – в Орле и в соседнем Брянске. Как оказалось, различный подход к оказанию медпомощи проявляется не только на примере срочного переоборудования пустующих больничных зданий и создания новых ковидных коек. Просто потрясающий фрагмент переписки о разном отношении к орловским и к брянским пациентам опубликовал наш коллега, редактор сайта «ОрелГрад» Владислав Числов. Он выложил снимок на своей страничке в сети Фейсбук, сопроводив скриншот вот таким комментарием:

«Товарищ заболел ковид-19. После нескольких дней мытарств в Орловской области уехал к родственникам в Брянск лечиться. Прочитать вы все можете в его сообщении. Вроде ничего особого не надо. Просто человеческий подход и нормальная работа медицинского сектора. У нас принято во всех бедах народа винить власть. Я не отступлю от традиции. Исполнительная власть в лице Клычкова и его подчиненных, курирующих медицину, провалила всё. Это видно невооруженным взглядом.

Самое печальное, что этим людям не стыдно заявлять, что они нормально работают.

Нет. Не нормально.

– Ненормально, когда люди уезжают лечиться (хоть и от ковида из региона), потому что тут им не помогут.

– Ненормально, когда очереди в аптеки за антибиотиками и их нет.

– Ненормально, когда изгнанного с административной работы в Белгороде человека Клычков берет на ключевой пост в Орел.

– Ненормально, когда десятки миллионов тратят на информатизацию здравоохранения, а ждать визита к врачу нужно от 2 недель до месяца.

Есть подозрение, что чиновники у нас тоже ненормальные!» – отметил Числов. А вот, собственно, фрагмент письма орловско-брянского пациента:

«В Орле врачей нет, лекарств нет, мест в больницах нет, КТ нет, анализов нет. У меня температура поднялась до 39,9, никто даже не потрудился объяснить, что с ней делать и как сбивать. Из последних сил я уехал в Брянскую область. В тот же день скорая отвезла в областную больницу, там сделали КТ, поставили первичный диагноз, выдали лекарства. Потом из районной больницы позвонил врач, внес коррективы в лечение, приехали домой, взяли мазки на анализы. Сегодня второй день улучшений», – написал житель нашего региона.

Казалось бы, случайность. Не повезло одному какому-то человеку. Только до него не доехал врач. Остальным-то везёт – и врачи приезжают, и лечение корректируют? Как бы не так! Вот что пишет в комментарии под этим постом жительница Орловской области Елена Полякова:

«Согласна, что в Брянске лечат качественно. На собственном примере подтверждаю, что в Орле организация лечения ковидом провалена. К нашей семье из 4 человек врач так и не пришёл, ни к кому… Лечение назначено по телефону, КТ практически нереально, лекарства никто и не думал принести. Параллельно болеют знакомые в Брянске. Там как в кино: и врач приходит, и КТ назначают и делают, мазки берут даже дома, есть «красная зона» для ковидных и их лечения и обследования, есть и другая зона, для обследования тех, у кого ковид не подтвержден. Не удивлюсь, если в скором времени начнется массовое бегство населения из Орла в Брянск. Завидую им по- доброму…», – написала Елена.

Дверь увидели, очередь не заметили

Кстати, два разных мира, два разных отношения к людям видны не только, если сравнивать Орловскую и Брянскую области. Даже в одном регионе продолжают существовать две совершенно не пересекающиеся реальности. Одна прекрасная – чиновничья. И другая, в которой живут простые орловцы.

Вот как «Губернаторский контроль» проверил работу орловских поликлиник, в том числе и поликлиники № 4 больницы Боткина. «Здесь для пациентов с повышенной температурой и признаками ОРВИ есть отдельный вход», – говорится в релизе. При этом, что характерно, не указывается, сколько людей стоит перед отдельным входом в очереди, а также какая часть этой очереди находится на улице. Затем в сюжете дается комментарий заместителя главврача Александра Кондратьева, который рассказал, что самая большая проблема в медучреждении – нехватка врачей. «Сегодня у нас три терапевта находятся на больничном с диагнозом COVID-19. Некоторые специалисты ушли работать в стационар с ковидными больными. Но, несмотря ни на что, мы обслуживаем вызовы на дом и до девяти вечера. Поликлиника работает и в выходные дни», – отметил он. По словам Кондратьева, во второй половине дня, примерно с 17.00 часов, людей в поликлинике становится гораздо меньше, а врачи работают до 20.00 часов. На приём можно записаться через регистратуру, по телефону и через терминал. Что характерно, в релизе опять ни слова о том, сколько времени придется «висеть на проводе» звонившему, пока ему ответят. И, кстати, немаловажно, что именно ему ответят. Пообещают приезд врача или предложат самостоятельно добраться до поликлиники? Позволят войти в помещение или заставят стоять в очереди на морозе, несмотря на температуру, кашель, одышку и пропавшее обоняние?

А вот что увидел в той же самой поликлинике несколькими днями ранее (конкретно 7 декабря) и описал на своей страничке в ВК фельдшер скорой Дмитрий Серегин:

«Дорогие друзья, сегодня я на дежурстве и решил поделиться снова сводкой с ковидного фронта:

– в поликлинике Боткина (4), в красной зоне, куда идут люди с температурой, очередь достигает 50 метров!

– никакой дистанции между больными людьми нет;

– очередь начинается на втором этаже и выходит на улицу;

– в инфекционных кабинетах один градусник и один пульсоксиметр на два кабинета. Тонометра нет. Сказать, что я был в шоке, приехав за больным, это ничего не сказать.

Неужели руководство не в состоянии даже эти, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для врача инструменты предоставить?! В этой гигантской очереди люди стоят в полуметре друг от друга, часами. Все из них с симптомами ОРВИ, и склонен думать, что и ковида там предостаточно. О каком снижении количества заражённых вообще в таких условиях идёт речь?» – написал Дмитрий.

Но орловский депздрав и его руководителя Ивана Залогина этот вопрос, похоже, не волнует. Как и систематические сбои в работе программного обеспечения, установленного на планшетах сотрудников скорой помощи, о чем в очередной раз сообщил Серегин. О той же проблеме мы писали еще месяц назад, но, похоже, в депздраве, ничего не собираются делать, чтобы исправить ситуацию. И так сойдет!

Сергей Миляхин