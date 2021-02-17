Хроники коронавируса: иммунитета семь лет ждут?

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

В последнее время в информационном поле Орловщины опять появилось несколько тем, связанных с медициной. Так, после обильных снегопадов больные орловцы пожаловались в соцсетях на невозможность приехать на гемодиализ из-за нечищенных дорог и отсутствия в распоряжении медиков проходимого транспорта. Из медучреждений продолжают увольняться квалифицированные врачи – эту тему регулярно освещает депутат облсовета Валентина Остроушко. Гражданский активист, фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин обратил внимание на проблемы с выплатами медикам, работающим с ковидными пациентами. А сенатор от Орловской области Владимир Круглый высказал опасения по поводу темпов вакцинации от коронавируса. Если регион не ускорит эту работу, орловцам грозит дожидаться спасительной прививки около семи лет!

Глас вопиющего в пустыне

Орловчанка Клавдия Ставцева попыталась через соцсети привлечь внимание к проблеме больных жителей, которая длится уже не первый год. Просто недавние снегопады обострили ее с новой силой. Речь идет о проезде пациентов в медучреждения для процедуры гемодиализа.

«Андрей Евгеньевич, Иван Александрович, Ирина Александровна, — обратилась Клавдия Ставцева к губернатору Клычкову и руководителям областных департаментов здравоохранения и соцзащиты Залогину и Гаврилиной, — как вы думаете, это нормально, пациенту гемодиализа остаться без диализа из-за того, что в регионе так и не организована транспортировка пациентов на гемодиализ! Общественный транспорт отсутствует и не соответствует графику процедур гемодиализа! Многие пациенты не смогли добраться в Орел на жизненно важную процедуру гемодиализа. И есть пациенты, которые готовы отказаться от вашей мизерной компенсации, на которую у них даже нет возможности вызвать такси себе… Почему? Почему такое отношение к данным людям?! Не просто к людям, а к инвалидам первой группы?

Андрей Евгеньевич, регион неоднократно получал автомобили для медорганизаций, ну почему же нельзя хотя бы в таких погодных условиях выделять те же автомобили марки «НИВА» для транспортировки пациентов на гемодиализ из отдаленных районов области?

Мне безумно жалко пациентов, потому что я знаю, чем могут закончиться пропуски процедур для нас. Но я не в силах в данной ситуации им помочь», – эмоционально описала ситуацию Клавдия Ставцева. Кстати, по словам женщины, ей самой пришлось искать способ добраться на процедуру, так как даже не все службы такси реагировали на вызовы. Хорошо, что нашелся неравнодушный автомобилист, который согласился довезти пациентку до медучреждения. И это, на секундочку, – в областном центре! А что делать тем, кто живет в районах? Кто ответит за ухудшение самочувствия этих пациентов? – задает риторические вопросы автор поста. При этом Ставцева напоминает, что по традиции в каждый снегопад снегоочистительная техника первым делом появляется возле здания на площади Ленина и вылизывает до последней снежинки подъезды к «серому дому», где сидят областные чиновники.

Свой крик души Клавдия Ставцева завершает обращением к прокурору области с просьбой остановить нарушение прав инвалидов: «Верховный суд РФ давно вынес решение в пользу пациентов гемодиализа РФ, что транспортировка является неотъемлемой частью процедуры гемодиализа. Суд Дмитровского района Орловской области тоже [завершился] в пользу пациента. [Его решение] обязывает департамент здравоохранения предоставить транспортировку на гемодиализ от места фактического проживания до места проведения гемодиализа. Но увы!!!».

Кстати, в комментариях под постом экс-советник губернатора, врач Павел Воробьев пишет: «Как-то звучит совсем плохо. Больной, пропустивший очередной диализ, имеет все основания стать из амбулаторного тяжелым, стационарным, реанимационным. Всего одна процедура!»

Обещанного семь лет ждут?

Центральной темой в СМИ остается коронавирус. У многих надежды на скорый конец пандемии были связаны с начавшейся прививочной кампанией. Тем более, что именно Россия одной из первых заявила о создании собственной вакцины. Но суровая российская действительность показала: одно дело создать и совсем другое – воспользоваться результатами разработок. В интервью изданию «Вместе.РФ» сенатор от Орловской области Владимир Круглый отметил: «При современных темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета». По словам Круглого, нерешительность в вакцинации – очень серьёзная проблема в здравоохранении, и сейчас специалисты изучают причины, по которым люди не доверяют вакцинам. У всех разные причины, основная из них – ложная информация в Интернете, заключил сенатор. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-pri-sovremennykh-tempakh-vaktsinatsii-rossii-ponadobitsya-sem-let-dlya-sozdaniya-kol

При этом другие СМИ указывают еще одну важную составляющую, которая тормозит вакцинацию, – это нехватка самой вакцины. Так, издание «Новая газета» в исследовании «Гонка уколов» пишет: «Российские власти потратили много ресурсов на разработку, регистрацию, заключение экспортных контрактов и пиар «Спутника», но оказались не готовы к началу вакцинации внутри страны. Судя по всему, одной из причин низких темпов вакцинации стали перебои с поставками вакцин в регионы. По данным фонда «Петербургская политика», препарат относительно доступен лишь в четверти регионов, а жители остальных областей пока не могут получить свободный доступ к вакцине. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге и на Урале, власти приостановили вакцинацию и открыли лист ожидания из-за нехватки препарата». https://yandex.ru/turbo/novayagazeta.ru/s/articles/2021/01/20/88796-gonka-ukolov

«Где деньги, Зин?»

Странную ситуацию с выплатами медикам в учреждениях здравоохранения Орловской области описал фельдшер скорой помощи и руководитель регионального отделения профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин на своей странице в соцсети ВК.

«Все помнят, что в прошлом году медикам доплачивали за оказание медицинской помощи коронавирусным больным согласно 415-му и 484-му постановлениям? Так вот, эти деньги – это часть стимулирующих выплат, которые, в свою очередь, являлись частью заработной платы и должны согласно ст. 139 ТК РФ быть начислены в средний заработок, от которого и выплачиваются отпускные. Более того, на эти цели уже выделены миллиарды рублей ещё в декабре прошлого года. Стоит ли говорить, что в связи с ковидными выплатами у некоторых сотрудников за прошлый год доход увеличился значительно? А вот в БУЗ ОО ССМП (станция скорой медицинской помощи) в расчет отпускных пошли «по старинке», то есть выплатили отпускные, игнорируя ковидные доплаты (которые у некоторых были больше самой зарплаты). На мой резонный вопрос в бухгалтерию данного учреждения, в чем, собственно, дело, мне был дан ответ – да, все правильно, но денег нет. Пока не дошли, и выплачивать не из чего. При этом и разъяснения департамента здравоохранения тоже нет. Тем временем уже прошло почти два месяца, как эти деньги были отправлены (из федерального бюджета)», – отмечает Дмитрий Серегин.

С момента публикации минуло уже больше недели, но официальных комментариев от руководства орловского депздрава так и не последовало. Равно как отмалчивается и орловская трудовая инспекция, которая должна в первую очередь реагировать на подобные сообщения и влиять на ситуацию в рамках своих полномочий.

«Прощай, наша встреча была ошибкой…»

В орловской медицине не утихают скандалы, связанные с кадровыми решениями команды губернатора. Так, в прошлой статье из серии «Хроники…» мы уже писали о конфликте в областной детской больнице. И вот депутат областного совета Валентина Остроушко сообщила своим подписчикам в соцсетях, что этот конфликт завершился уходом высококлассного специалиста.

«Несколько дней назад из детской областной уволился лучший детский хирург, о котором я не раз писала, – И.П. Журило. Он делал очень сложные операции – к нему приезжали оперироваться из других регионов. Обычно там его будущим пациентам говорили так: «Или Москва, или в Орёл к Журило»… Под неимоверным давлением главврача Крыловой, которую поставил Клычков, он вынужден был покинуть любимую работу… Как и множество других уникальных врачей, которые теперь работают в других лечебных учреждениях Орла и Москвы, а некоторых даже приглашают на работу в Европу(…) С таким бардаком в регионе у нас хотя бы классные врачи должны оставаться на своих рабочих местах. Но, кстати, почему-то к хорошим врачам относятся с опаской: я так думаю, что всё идёт от Залогина: ему проще работать с молчащими непрофессионалами… А думающие его напрягают», – написала депутат облсовета. Это далеко не первый скандал при господине Залогине, завершившийся уходом специалистов-медиков. Почему при тотальном дефиците кадров в здравоохранении происходят подобные истории и сколько еще профессионалов потеряет регион из-за кадровой политики «варягов»? Не остается сомнений лишь в одном – талантливые врачи всегда найдут себе работу в тех же частных клиниках.

Кстати, поводом для написания заметки Остроушко стал чудовищный случай: на Красном мосту, где экстренно начались ремонтные работы, не установили ограждение для защиты пешеходов. В итоге в ходе демонтажных работ в сторону тротуара отлетел кусок металла и серьезно травмировал проходившего подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако активные действия начались не в тот день, когда ребенка с травмой привезли в медучреждение, а лишь после сообщения депутата облсовета. Именно со ссылкой на ее запись эту новость растиражировали местные СМИ. А что, если бы депутат не предала этот факт огласке? По опасному мосту так и ходили бы пешеходы, подвергая свое здоровье риску?

Сергей Миляхин