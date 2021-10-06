Хроники коронавируса: кислорода, свободных коек и врачей все меньше

№35 (659) от 6 октября 2021 г.

На минувшей неделе тема коронавируса опять оказалась в центре внимания. Обещанная областными властями кислородная станция в больнице Семашко так и не заработала. Врачи выступили с открытым обращением по поводу кадровой ситуации в здравоохранении. В регионе опять начался подъем заболеваемости. Причем скачок оказался таким резким, что даже губернатор решил провести внеплановый эфир в воскресенье. А представители регионального профсоюза медработников «Действие» провели свой эфир в соцсетях, где рассказали о катастрофической ситуации, которая сложилась в орловском здравоохранении.

Одна больница на всю область?

Как сообщили наши коллеги из издания «ОрелТаймс», коллектив областной больницы обратился через СМИ к региональным властям, предупреждая: скоро здесь некому будет работать. «В связи с тем, что ещё год назад горбольница Семашко была полностью перепрофилирована под ковидный госпиталь, основная нагрузка по хирургическому профилю легла на орловскую областную клиническую больницу – сообщили медики. Тогда же, в начале 2020 года, к хирургическому отделению облбольницы с сохранением штата были прикреплены ещё два отделения: проктология и гинекология. В результате нагрузка на персонал выросла более чем в два раза. Медики работали и работают на износ».

«Наш коллектив просто жил на работе. Мы уходили домой поздно ночью, по часу стояли на остановке в ожидании транспорта. Работали по полтора суток, не покидая свой пост. Пожалуйста, не забывайте о том, что у нас тоже есть семьи, и мы живые люди. Мы спали на ходу, но выполняли свою работу», — сказано в обращении.

Сейчас Орловскую область накрыла очередная ковидная волна. На заседании оперштаба было принято решение о приостановке работы хирургического отделения больницы Семашко. Оно, как и лор-отделение, и отделение офтальмологии, перепрофилировано под ковид. А значит, нагрузка вновь ляжет на хирургию областной больницы. Понимая всю неизбежность ситуации, медики буквально молят о помощи. Они готовы и дальше выполнять свой профессиональный долг: бороться за жизни орловцев. Было бы только кому: сейчас в штате хирургического отделения областной больницы всего 3 врача и 15 медсестёр, 2 из которых на больничном. Эти 18 человек фактически работают на всю область. «Если наше отделение будет работать в таком же режиме, как в 4 квартале 2020 года и первом полугодии 2021 года, то мы физически и морально не сможем работать», — заключают орловские медики.

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/my-spim-na-hodu-no-vypolnjaem-svoju-rabotu-izmozhdjonnye-mediki-orlovskoj-oblastnoj-bolnicy-moljat-gubernatora-o-pomoshhi/

«Дышите! Не дышите!»

Продолжается череда скандалов со строительством кислородной станции в больнице Семашко. Вопреки обещаниям чиновников, объект не был запущен в эксплуатацию ни в обозначенный контрактом срок, ни спустя месяц. В октябре пропущена очередная обещанная дата запуска станции. При этом самое удивительное, что объект вроде как построен, но проектно-сметная документация все еще находится на экспертизе в «Гражданпроекте». Активисты профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серегин и Елена Шураева (на снимке вверху) обратили внимание на эту явную нестыковку в ходе эфира, запись которого разместили в социальных сетях. Всегда и везде проект сначала проходит экспертизу, и лишь потом начинается строительство объекта. У нас же получилось ровно наоборот. Сначала объект построили, а теперь пытаются его согласовать. Чем это чревато, можно только догадываться. Кстати, чтобы не вызывать возмущение жителей, власти вообще не говорят о сроках ввода кислородной станции в эксплуатацию. Нет сроков – невозможно никого упрекнуть в их нарушении!

Между тем, активисты профсоюза «Действие» напомнили властям о ЧП во Владикавказе, когда из-за сбоя в обеспечении кислородом в реанимации погибло несколько человек. Перебои (снижение давления) в подаче кислорода и сейчас происходят в больнице Семашко. Лечение от коронавируса основано на том, что параллельно с лекарствами человеку дают дышать кислородом. И если снижение напора для больных в палате хоть и серьезно влияет на их выздоровление, но все же не критично, то в реанимации оно вообще чревато летальными исходами.

Кстати, о реанимации. В ходе прямого эфира Дмитрий Серегин и Елена Шураева напомнили, что уже сейчас реанимационное отделение больницы Семашко переполнено: вместо 12 человек, на которых рассчитано отделение, там находятся 27 больных. При этом свободных точек подключения к кислороду в реанимации уже нет! А подъем эпидемии только-только начался, и до пиковых значений еще как минимум месяц-полтора. Заболеваемость растет гораздо быстрее, чем это было год назад. Только за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло вдвое, и каждый день госпитализируют (а это тяжелые и средние случаи) по 100 человек! На этом фоне региональные власти принимают довольно странные решения. Например, вместо строительства временных ковидных госпиталей (как это сделали в ряде соседних регионов, о чем мы писали в серии статей «Хроники коронавируса») на земле Тургенева и Фета в очередной раз переоборудуют под ковид ряд корпусов больницы Семашко и задействуют небольшие районные больницы (впрочем, в ЦРБ все равно не повезут тяжелых больных). При этом вся нагрузка по оказанию помощи больным с прочими заболеваниями ляжет на областную больницу. К чему это приведет, мы описали чуть выше и вернемся к проблемам областной больницы еще раз, но немного в другом ключе.

Кадровый голод

Самая главная беда орловской медицины – это кадровый голод. Если по аппаратам ИВЛ ситуацию удалось выправить, и теперь они имеются в достаточном количестве, то с медиками все гораздо, гораздо хуже. Сами по себе аппараты ИВЛ никого не вылечат. Нужны специалисты, которые могут их подключить и будут ухаживать за больными, так как на ИВЛ люди находятся в искусственной коме. При этом никуда не делись и другие заболевания. И если врачей не хватало в двух больницах (и в Семашко, и в МОПРа), то перекидывание их с одного места на другое в целом не решит главную проблему — чрезмерную нагрузку на каждого отдельного врача. И в ситуации дичайшего кадрового дефицита особо цинично выглядит позиция властей, о которой рассказала Елена Шураева. Она зашла на сайт областного депздрава и посмотрела вакансии в областной больнице и в больнице Семашко. Ни вакансий реаниматологов, ни вакансий хирургов в этих медучреждениях на сайте депздрава не обнаружено. Более того, как удалось выяснить из общения с коллегами, свободные ставки имеются, но… на них не никого не принимают. Есть примеры, когда анестезиологи из других регионов пытались этим летом попасть на работу в больницу Семашко, но получили отказ, так как… штат якобы полностью укомплектован! — рассказала Шураева.

При этом на фоне жесточайшего дефицита узких специалистов продолжается отток кадров. В качестве примера медики привели ситуацию в областной больнице, откуда этим летом уволилось три хирурга, в том числе завотделением. По мнению представителей профсоюза, ответственность за это полностью лежит на чиновниках депздрава, создавших такие условия, в которых люди просто отказываются работать. Дежурить по несколько суток подряд физически очень тяжело. А если такой режим работы длится месяцами, результат предсказуем: специалисты не выдерживают. По данным Шураевой (официально эта информация пока не подтверждена), в прошлом году из областной больницы уволилось около 200 человек, включая врачей, медсестер и младший медперсонал.

И это при том, что областная больница всегда считалась лучшим медучреждением региона, работать там было очень престижно, а уровень оказания медпомощи всегда был на высоте.

Кадров нет, но вы держитесь

При этом орловские чиновники на совещаниях разного уровня продолжают рассказывать о планах по привлечению специалистов из других регионов. По факту же орловские медики покидают нашу область, так как в соседних областях им предлагают намного более выгодные условия работы. А в столице даже предоставляют жилье. И столичные зарплаты! В соседних областях ввели региональных доплаты для медиков. В Орловской же области ни о каких региональных доплатах речи не идет. Более того, врачам приходится судиться за обещанные им выплаты по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер», о чем мы также рассказывали ранее.

Более того, с высоких трибун власти говорят, что пандемия — это как война, и призывают медиков потерпеть, но когда доходит до реальной заботы о «бойцах», как раз её-то врачи и не видят. В ходе эфира профсоюзные активисты привели такой пример: в приемные отделения больниц люди часто обращаются для оказания экстренной медицинской помощи. Врачи помогают таким больным, но мазок на ковид у них берется лишь на следующий день. И когда выясняется, что пациент мог заразить врачей, медикам отказывают в записи, что они контактировали с больным ковидом. А отсутствие такой записи автоматически приводит к тому, что в случае заболевания медики не получат выплат. Ведь доказательств того, что они заразились на работе при контакте с больным коронавирусом, нет!

Не менее цинично выглядит система ковидных выплат в лабораторном отделении. Оказывается, там, по словам Дмитрия Серегина, установлена квота – выплаты должны получать не более 5 человек. Хотя работают там порядка 20 сотрудников, и все двадцать имеют дело с анализами людей, зараженных коронавирусом. Но выплаты ограничены – непонятно кем и зачем. Это федеральные, а не региональные деньги, и с чего вдруг областные чиновники решили экономить на людях, логически объяснить невозможно.

И вишенка на торте — это ситуация с пациентами, которые из «чистой» по ковиду областной больницы регулярно отправляются лечить вирусную пневмонию в больницу Семашко. По словам Дмитрия Серегина, машины «скорой помощи» делают ежедневно по несколько рейсов, доставляя больных из одной больницы в другую. При этом власти не закрывают больницу ООКБ на карантин, превращая ее в рассадник инфекции и подвергая жизни находящихся там врачей и пациентов серьезной опасности. При этом ситуация в областной больнице – это «секрет Полишинеля». Не только представители профсоюза, но и многие простые орловцы, которые лечились в Семашко, могут подтвердить: с ними в одном отделении находились люди, которых привозили именно из областной больницы с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Хотя по правилам, если в отделении «чистой» больницы выявили зараженного, то всё отделение обязаны закрывать на карантин. Но про это никто в облздраве почему-то не вспоминает.

К сожалению, в газете невозможно привести полную расшифровку эфира Дмитрия Серегина и Елены Шураевой. Желающие могут сами послушать 40-минутное выступление, где по полочкам разложены проблемы орловского здравоохранения на этапе подъема пандемии. Как будет выглядеть ситуация, когда пандемия выйдет на свои пиковые показатели, мы расскажем в следующих публикациях.

Сергей Миляхин