Хроники коронавируса: надежда на врачей-пенсионеров

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

Проблему обеспечения медицинских учреждений кадрами во всех деталях рассмотрели депутаты Орловского облсовета на заседании тематического круглого стола. Как отметил руководитель регионального профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серегин, наблюдавший вместе с нашим корреспондентом за обсуждением, впервые после ухода господина Залогина главврачи не боялись открыто говорить о существующих бедах. Некоторые из выступлений даже напугали депутатов. Выходов из тупика, увы, было предложено немного. Самое обидное, что некоторые проблемы попадали в публичную плоскость и год, и два года назад. Но до сих пор нет никаких подвижек в сторону их разрешения. Сразу же по окончании круглого стола еще ряд важных вопросов был поднят на заседании профильного комитета, к тому же на днях произошло несколько заметных событий в сфере здравоохранения, их мы также осветим в нашем обзоре.

Пирамида Маслоу

Обсуждение началось с довольно странного заявления председателя комитета облсовета по здравоохранению Ивана Дынковича. Он попросил главу орловского депздрава перечислить проблемы с кадрами, но при этом не делать упор на низкие зарплаты. По мнению Дынковича, врачи в первую очередь работают не ради денег, а ради спасения жизней. С этой позицией не согласились ни сидящие за круглым столом, ни приглашенные гости. В частности, фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин так ответил в соцсетях Ивану Дынковичу: «Можно много говорить о долге, чести, признании, но пирамида потребностей Маслоу все эти элементы возносит на самый верх, а между тем о каком признании идёт речь, если даже базовые потребности не всегда выполняются. Если у лаборанта зарплата 15 тысяч, из которых 3-4 он тратит на коммунальные платежи, то остаются ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НА ЕДУ. Врач – профессия интеллектуальная, требующая бесконечного, постоянного развития, новых знаний, новых компетенций. Все знания – на новые способы лечения людей. Какие мысли в голове у врачей сегодня? Чем кормить ребенка, во что себя и его одевать, где взять денег на ипотеку и т.д. Стоит ли говорить, что в тех условиях, в которых медики находятся сейчас, работа на полторы ставки (иногда больше) – просто чтобы получить те пресловутые деньги по майским указам президента, НЕ ПРИВОДИТ ни к чему, кроме профессионального выгорания и безразличия к пациенту» , – написал Дмитрий.

Кстати, о пирамиде Маслоу (это теория, которая ранжирует человеческие потребности по важности: в основании – физиологические потребности: в пище, воде, тепле и т.п., далее – потребности в безопасности, любви, в принадлежности к какой-либо социальной группе, уважении, затем – жажда знаний, эстетические потребности, и на самом верху – потребность в раскрытии внутреннего потенциала человека. Причем наиболее важные потребности находятся внизу пирамиды. – Прим. ред.) говорили и участники круглого стола: если врач не может купить одежду детям и заплатить за квартиру, то никакие высокие призвания тут не помогут. Необходимо решить проблему с достойной зарплатой. Новый руководитель орловского депздрава (пока все еще с приставкой и. о.) Станислав Шувалов рассказал, что все же стоит признать, что за последние годы значительно упал престиж профессии медика. Как следствие – стремление учиться на врача сейчас у молодежи существенно ниже.

«Даже сейчас, когда со всех сторон говорят, что врачи – герои, это слово берут в кавычки», – отметил Шувалов. Депутаты просили пояснить, почему проблема с кадрами есть только в бюджетных учреждениях – частные клиники о нехватке врачей не заявляют. Шувалов отметил, что сравнивать государственные больницы с частными клиниками не всегда бывает корректно – частные клиники зарабатывают деньги, а госбольницы лечат людей. Но главное различие – в объеме оказываемых услуг. Практически ни одна частная клиника не берет на себя оказание помощи в первичном звене. Практически никто из частников не занимается скорой медпомощью. Если кто-то и берет первичное звено, то там нет ни выходов на дом по вызову, ни вакцинопрофилактики. Более того, вовсе не редкость, когда сложные пациенты после оказания платных услуг потом попадают в бюджетные учреждения, где врачи исправляют ошибки коллег из частных клиник. И разница в нагрузке на врачей, увы, не в пользу специалистов государственных клиник. А зарплаты выше в частном секторе. Естественно, это влияет на ситуацию с кадрами (даже если не брать в расчет такие «мелочи», как тонны различных бумаг и отчетов, которые вынуждены заполнять врачи в государственных клиниках).

Забюрократизированность медицины достигла невиданных высот – об этом говорили и другие участники круглого стола. В частности, «у врача есть определенное время на прием пациента. Но он должен внести данные в одну информационную систему, в другую информационную систему, в ковидную информационную систему. Но он должен еще и свою основную врачебную функцию выполнить! А когда? Тут у нас появились еще и новые руководители, которые, минуя департамент здравоохранения, присылают свои запросы, и мы на них тоже вынуждены отвечать. У нас от Роспотребнадзора восемь ежедневных отчетов, два еженедельных и запросы-запросы-запросы… Почему я говорю об этом? Когда нам удается отвлечься от отчетов и ответов на запросы и наконец-то поработать по основной нашей специальности, мы просто радуемся!» – описала ситуацию одна из выступавших. А ведь бесконечный поток бумаг очень даже влияет на желание молодых специалистов работать в здравоохранении. Влияет на ситуацию с оттоком кадров и близость столицы. Зарплаты в Москве несопоставимы с теми деньгами, которые медики могут заработать в нашем регионе. И даже при таком раскладе в столице наблюдается дефицит медработников.

Мнение профсоюзов

– Отсутствие кадров – достаточно острая проблема, например, за круглым столом зашла речь про недостаточную реабилитацию пациентов после ковида. Но в области вообще нет врачей-реабилитологов! А учитывая, что постковидный синдром половина людей переносит тяжело, и некоторые не восстанавливают здоровье до того уровня, который был у них до заболевания, – это очень серьезная проблема. Многие получают инвалидность», – рассказал в интервью «Орловской среде» Дмитрий Серегин.

– Что касается перспектив, то идеи за круглым столом звучали вполне здравые. Например, по поводу неравных условий по программе «Земский фельдшер», когда медики в рамках одной области мигрируют из одной ЦРБ в другую, при этом проблема дефицита кадров в регионе по факту не решается. Это и неправильно, и в целом хотелось бы сказать, что программа в нашей области сильно хромает. Этому способствовал и скандал с фельдшерами, которые не могли получить от департамента здравоохранения обещанных на законных основаниях выплат. Департамент целый год судился! И только благодаря вмешательству следственных органов и прокуратуры людям все же выплатили положенные им по закону деньги. По имеющейся у меня информации, программа «Земский фельдшер» в нашей области на сентябрь 2021 года была выполнена всего на 25%! То есть люди увидели это отношение властей и не идут на ту программу, которая должна была решить проблему с нехваткой фельдшеров на селе. Даже план не выполняется!

При этом есть еще такой важный момент: Орловская область неконкурентоспособна по сравнению с соседними областями. В той же Липцкой области за «земского фельдшера» платят 2,5 миллиона. То есть, я думаю, большинство медиков того же Ливенского района при аналогичных условиях выберут уехать жить в соседний регион. А в городе (кстати, нашим есть чему поучиться!) региональные власти доплачивают миллион просто тем, кто приехал в Липецк работать, – рассказал Дмитрий Серегин.

Ждали-ждали и еще подождёте?

За круглым столом обсудили и внедрение новой отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, которое вновь откладывается, хотя все уже было готово – и конкретные параметры, и даже оценка дополнительных финансовых затрат. Но правительство РФ отозвало готовый проект постановления и перенесло сроки. В «протестном» для здравоохранения 2019 году было принято решение о старте новой системы в 2020 году, затем был перенос на 2021 год. Полгода назад постановлением № 847 от 1 июня 2021 года было определено, что пилотный проект для семи регионов будет запущен с 1 ноября 2021 года, потом его перенесли на 1 декабря, а теперь «пилот» планируется запустить лишь в ноябре 2022 года, а распространение НСОТ на всю отрасль здравоохранения – не ранее марта 2023 года. Поскольку за круглым столом этот момент никак не прояснили, мы попросили Дмитрия Серегина прокомментировать ситуацию.

– Почему отменили? Наверное, опять какая-то экономическая «целесообразность». Если вы помните, заговорили о новой системе на совещании у президента в августе 2019 года, когда по всей стране прошли массовые забастовки и увольнения сотрудников в связи с невозможностью работать в таких условиях, когда один человек вынужден дежурить за троих, а то и за пятерых. Массовые увольнения начались. Тогда правительство все-таки признало, что у нас оптимизация первичного звена провалилась и что нужно что-то менять. И та экспериментальная система (которая должна была вводиться со следующего года в семи пилотных регионах) должна была показать, что правильнее все-таки больше уравнивать труд медиков в разных регионах. Она к тому же призвана была увеличить окладную часть (то есть более стабильную, которую работник получит независимо ни от чего, в частности независимо от его взаимоотношений с главврачом). Сейчас, на данный момент, стимулирующая оплата у медиков больше чем наполовину зависит от влияния руководителя (от подачи заявлений на премирование работника). К примеру, только что озвучивалась информация, что у врачей оклад 17 тысяч. А средняя зарплата может достигать в красной зоне 50-60 тысяч в месяц. То есть фактически только четверть зарплаты – оклад. Остальное – всякие стимулирующие надбавки. Наш профсоюз крайне недоволен этим решением о сдвиге сроков. Нужно понимать, что через полгода только начнется этот «пилот». Потребуется еще какое-то время на отладку. В итоге только к 2024 году что-то может измениться. Учитывая и так серьезную перегрузку у медиков по всей стране из-за пандемии, я не исключаю, что скоро нас ждет новая череда массовых акций протеста. Медики как раз в ожидании новой системы оплаты труда подуспокоились. Потому что ждут улучшений. А их постоянно кормят завтраками. Это такое же безответственное решение в условиях пандемии, как и решение сократить расходы на здравоохранение в федеральном бюджете на следующий год на 9%. Это все делается в рамках одной политики, – рассказал Дмитрий Серегин в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Готовим кадры для других, но не для себя

Казалось бы, в условиях острого дефицита врачей в первую очередь необходимо оперативно устранять любую преграду, которая мешает выпускникам медвуза получить работу. Однако, как проинформировали на заседании круглого стола, иностранные студенты с огромным трудом попадают на работу в орловские больницы и поликлиники. Хотя среди них есть много русскоговорящих, есть ребята из бывших республик СССР. Но зачастую их приходится трудоустраивать в ручном режиме. Массовый механизм приема на работу таких студентов, увы, работает со страшным скрипом. Удастся ли новому главе орловского депздрава сделать так, чтобы механизм работал без сбоев, покажет время.

Особо коснулись проблемы, которая стала актуальной два года назад – это перевод студентов на дистанционный формат обучения. Увы, с медиками такая система (как, впрочем, и в целом в образовании) показала совершенную непригодность. На «удалёнке» успешно проходят только лекции. Все практические занятия (а в медвузе используются специальные тренажеры) требуют личного участия. Как бы ни развивались компьютерные технологии, а личное общение со специалистом, который видит действия студента и может по ходу их корректировать, увы, невозможно заменить никакой видеоконференцией.

Вместе с тем отметили и очевидные плюсы видеоконференций. Например, вряд ли можно сравнить качество лекции врача, который сам только вчера был студентом и лекцию мирового светила медицины, имеющего уникальный опыт. Поэтому сейчас все больше людей выступает за то, чтобы ряд лекций студентам читали не преподаватели региональных вузов, а ведущие профессора из крупнейших университетов. На этом «плюсы» «удалёнки», увы, заканчиваются.

За круглым столом была выделена очень актуальная для нашей области проблема целевого приема в ординатуру. Теперь на бесплатное обучение распределяют по приказу Минздрава. Что касается Орловщины, то у нас сложилась парадоксальная ситуация. Наш собственный, орловский, медвуз готовит специалистов для других регионов. А по целому ряду специальностей целевой прием для организаций здравоохранения Орловской области невозможен или существенно ограничен! И эта проблема, на минуточку, существует уже не первый год!

Опять же, что касается системы непрерывного медобразования, то изменился формат работы многих организаций. На рынок образования хлынули организации, предлагающие всевозможные курсы переподготовки и повышения квалификации дистанционным способом. В итоге обучение врачей стало полностью виртуальным, что не могло не сказаться на качестве подготовки. Это вызывает серьезную настороженность как у руководителей организаций здравоохранения, сотрудники которых кроме корочек об окончании курсов не получают никаких новых знаний и умений, так и у образовательных организаций, имеющих кадровую и материальную оснащенность, чтобы обучать специалистов действительно на достойном уровне. Руководство медвуза просило чиновников от здравоохранения обратить внимание не только на то, сколько медиков повысили квалификацию, но и в каких условиях ведется их обучение, с использованием каких тренажеров. Кстати, чтобы готовить врачей, нужны еще и квалифицированные педагоги. А в регионе, помимо дефицита самих медиков, наблюдается и дефицит преподавателей.

Интересный штрих к картине качества подготовки будущих медиков добавил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он рассказал, что однажды зашел на лекцию в мединституте и удивился происходящему: пока преподаватель что-то рассказывал у доски, кто-то из студентов спал, кто-то уткнулся в телефон, кто-то увлеченно беседовал с другом. Более-менее внимательно слушали лекцию несколько человек в самых первых рядах. В шоке от увиденного Михаил Вдовин зашел на кафедру, чтобы узнать, как учатся будущие врачи. А ему доходчиво объяснили, что те люди, которые учатся на платной основе, – они вообще «свободные птицы». Их нельзя ни отчислить, ни зачет не поставить, никаких претензий даже предъявить нельзя. «Мы платим, какие еще к нам могут быть претензии?» – железный аргумент таких студентов. Увы, ответ на заданный вопрос оказался не на уровне руководства вуза. Такая система долго и планомерно выстраивалась министерством. От вуза лишь требуют выполнять контракты. Слабым утешением в этой истории может послужить лишь тот факт, что самые талантливые ребята со временем получают возможность перейти с платного обучения на бюджетную основу.

Руководство мединститута отметило, что проблема уровня знаний «платников» действительно существует. Но экзамены сдают все же благодаря знаниям, а не по принципу «я заплатил – и автоматом все оценки мои». Доказательством этого может служить число отчисленных студентов, в том числе и «платников». Буквально накануне круглого стола было отчислено еще 20 «заваливших» экзамены несостоявшихся эскулапов.

Вся надежда на пенсионеров?

Пожалуй, одно из немногих прозвучавших за круглым столом предложений, которые реально могут повлиять на ситуацию с кадрами, – это открывшиеся на базе медколледжа курсы по профподготовке медиков, которые уже вышли на пенсию, но готовы снова вернуться в строй. К теме привлечения пенсионеров обратился и еще один выступавший, который напомнил, что сейчас и так средний возраст многих врачей близок к критическому. В обычных условиях, когда нет пандемии, а штат медучреждения полностью укомплектован, это не является чем-то из ряда вон выходящим. Но сейчас-то ситуация совсем иная!

Так, по озвученным за круглым столом данным, в одной из ЦРБ региона больше половины врачей старше 55 лет. Из положенных по штату шести участковых терапевтов по факту работают всего двое. Нагрузка такая, что в день они принимают по 60-70 пациентов. Домой терапевты уходят в восемь вечера. Простой вопрос: врачи-пенсионеры выдержат такую нагрузку? Укомплектованность врачами в этом конкретном лечебном заведении всего 40%. Многие вынуждены совмещать несколько ставок. Работать за себя и «за того парня». При этом за жизнь людей борется четыре врача, которым уже более 70 лет!

В итоге обсуждение плавно перешло к теме привлечения в профессию молодежи. Может быть, имеет смысл посмотреть, как в соседних регионах решают проблему привлечения молодых специалистов-медиков (в первую очередь на село)? Ведь соседям удалось каким-то чудесным образом наладить строительство служебного жилья для врачей и фельдшеров. В Орловской области в свое время планировали строить типовые ФАПы и пристраивать к ним жилье для фельдшеров. Увы, как идет реализация этой задумки на деле, неизвестно – информация отсутствует. Зато имеет место странная статистика: как сообщили на заседании круглого стола, почему-то в одних районах Орловской области поддержка в рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский врач» существенно выше, чем в других районах. Действительно ли это так и каким образом распределяются средства поддержки, надеемся, разберутся депутаты.

Нет лекарств? Приложи подорожник!

Помимо кадровой, существует в орловской медицине и такая многолетняя проблема, как обеспечение граждан льготными лекарствами. По данным орловской прокуратуры, права орловских льготников нарушили свыше 2000 раз только за один год! Как отметили в ведомстве, в ходе проверок прокурорами выявляются и пресекаются факты несвоевременного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготников и даже детей-инвалидов. Отмечены перебои в снабжении лечебным питанием, техническими средствами реабилитации инвалидов, фиксировались неправомерные отказы органов социальной защиты населения в оказании государственной социальной помощи и другие нарушения.

Всего за истекший период 2021 года в анализируемой сфере органами прокуратуры области выявлено более 2 000 нарушений закона, внесено свыше 1640 актов прокурорского реагирования, в том числе более 1500 исковых заявлений. В связи с ненадлежащей организацией обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием прокуратурой инициировано уголовное преследование ответственного за эти вопросы должностного лица областного депздрава, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

В связи с непринятием действенных мер по обеспечению льготной категории граждан лекарственными средствами прокуратурой области в суд в порядке ст. 39 КАС РФ направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия депздрава при организации лекарственного обеспечения (находится на рассмотрении).

Выявлялись нарушения в действиях судебных приставов-исполнителей при совершении действий по возбужденным производствам об обеспечении льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в связи с чем прокуратурой области руководителю УФССП России по Орловской области внесено представление.

В результате принятых прокуратурой мер количество отсроченных льготных рецептов в регионе снизилось почти в 6 раз. Так, ранее на территории региона имелось более 3500 рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в настоящее время таких рецептов около 600. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования из бюджета Орловской области департаменту здравоохранения в октябре 2021 года дополнительно выделено 27 млн руб. для обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих онкологические заболевания.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства органы исполнительной власти региона обратились в Минздрав и к председателю правительства Российской Федерации с вопросом о выделении дополнительного финансирования для обеспечения льготной категории граждан лекарственными средствами, так что появилась, хоть и очень слабая, надежда, что в следующем году ситуация немного выправится.

Проблему лекарственного обеспечения затронули и в очень необычном разрезе. Одна из выступавших коснулась вопроса работы круглосуточных аптек. С одной стороны, сейчас аптек как грибов после дождя – на любой вкус и цвет. С другой, в том же райцентре Ливны не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Бизнес сам решает, как ему удобнее работать (ведь за ночные смены необходимо платить бОльшую зарплату). Поэтому, с одной стороны, дефицита в аптеках нет, а с другой, если вдруг ливенцам ночью срочно требуются какие-либо лекарства, приходится ездить в соседнюю область. Это получается и ближе, и быстрее, чем до Орла. И уж точно безопаснее, чем по пресловутой «дороге смерти», которая ведет от Ливен к соседнему райцентру Верховье.

Санавиация светлого будущего

Кстати, о «дороге смерти». Такое название она получила у местных жителей из-за жуткого состояния дорожного полотна. А поскольку в Верховской ЦРБ часть сложных операций не проводят, то больных зачастую отправляют на скорой в соседние Ливны. И многие из-за дикой тряски не доезжают, что и нашло отражение в названии трассы. Решить проблемы с доставкой сложных больных могла бы санавиация – доставка больных вертолетами. Но как выяснилось на профильном комитете облсовета, с этим в регионе также возникли серьезные проблемы.

В среднем бригады экстренной помощи выезжают в районы порядка 3500 раз в год. Сейчас помощь оказывается бригадами с использованием наземного транспорта. В 2021 году была поставлена задача развития в регионе санитарной авиации. Поскольку в Орловской области нет ни своего аэродрома, ни своих вертолетов, то был заключен договор с Национальной службой санитарной авиации. Региону из-за дефицита крылатых машин предложили подождать до октября. Октябрь прошел. В лизинг обещанные вертолеты не взяли. В итоге результат взаимодействия облдепартамента и названной компании оказался нулевым. Как пояснили депутатам, область готова заключать договоры на разовые вылеты.

С учетом отсутствия в регионе аэропорта все еще идет поиск площадки для посадки медицинских вертолетов. Мини-аэродром должен соответствовать ряду жестких требований. В частности, площадка должна быть не дальше 20 минут езды до больницы. Ведь из района области больного привезут в Орел. А дальше-то доставлять пациентов придется не по воздуху, а по грешной земле. Впрочем, в облздраве не теряют надежду, что и Национальная служба санитарной авиации найдет вертолеты для Орловщины, и в окрестностях Орла все же удастся найти место для посадки, от которого уже на машине экстренного пациента привезут в больницу.

Сергей Миляхин