Хроники коронавируса: пик еще не пройден

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

Пока заболеваемость новым вирусом COVID-19 не вышла на так называемое «плато» (когда число новых случаев заражения будет примерно стабильным), повышенное внимание орловцев к проблеме легко объяснимо. Любая новая информация мгновенно разносится по социальным сетям и СМИ. Поэтому брифинги, которые стали организовывать для СМИ дважды в неделю, оказались очень своевременными. Естественно, что информация стремительно обновляется и устаревает. Редакция «Орловской среды» постаралась собрать все самое важное, чтобы держать в курсе своих читателей.

Конца-края пока не видно

Самый главный вопрос, который волнует многих, – когда же все это закончится? Руководитель областного департамента здравоохранения, напомнил, что, по самым оптимистическим прогнозам, окончания эпидемии в нашей стране можно ожидать к концу сентября. Соответственно, в первой половине мая Орловская область только достигнет пиковых значений по заболеваемости. Далее, если орловцы будут по-прежнему минимизировать контакты, есть надежда выхода на так называемое «плато». После этого число вновь заболевших наконец-то начнет снижаться. Кстати, главная задача самоизоляции – не допустить перегрузки на систему здравоохранения, когда число больных, требующих экстренной медицинской помощи, превысит возможности госпитализации.

Здесь следует привести цифры, чтобы успокоить читателей: далеко не всем заболевшим потребуется постоянное наблюдение врачей. Значительная часть сможет переболеть дома в легкой форме. В частности, как пояснил Иван Залогин, у нас в регионе порядка 70% пациентов с подтвержденным диагнозом не нуждаются в специфических медицинских мероприятиях. У половины орловских пациентов заболевание протекает вообще бессимптомно. При этом даже среди тех, кто окажется в больнице, далеко не всем потребуется подключать аппараты искусственной вентиляции легких. Например, на момент брифинга 21 апреля в орловских больницах на аппаратах ИВЛ не было вообще ни одного пациента. Затем появился первый больной, за жизнь которого серьезно опасались врачи, его пришлось подключать к ИВЛ.

Медики под угрозой

Рассказали журналистам и о ситуации, которая складывается с защитой медицинских работников. В частности, на карантин были закрыты отделения Болховской ЦРБ и психиатрической больницы. Вспышка в Болховской ЦРБ связана с тем, что одна из пациенток, поступившая по экстренной патологии, дала положительный тест. Были выполнены все положенные в таком случае действия. Выявлены несколько контактировавших медсотрудников с положительными тестами. Корпус был закрыт на карантин. Все больные, которые там находятся, были взяты под наблюдение, и у них (как и у медперсонала) берут постоянные тесты.

В психбольнице по состоянию на утро 23 апреля все тесты (было отобрано очень много проб) оказались пока отрицательными. Был выявлен один пациент с симптомами респираторного заболевания. У него в ходе тестирования был зафиксирован положительный результат. Больные никуда не переводятся – за ними ведется ежедневное наблюдение, следят за их самочувствием и состоянием самих сотрудников больницы.

Между тем, случаев обнаружения больных в других медучреждениях становится все больше. Когда этот материал уже был готов, стало известно о том, что пациента с коронавирусом выявили в кардиологическом отделении областной больницы. После этого в медучреждении были проведены все необходимые санитарные мероприятия. Контактная группа пациента была протестирована. Два человека, которые принимали пациента, отправлены на самоизоляцию. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять – такие сообщения будут учащаться. Прекратить оказывать медпомощь людям с другими заболеваниями невозможно. А ведь есть и ситуации, когда человек заражается коронавирусом и, к примеру, получает перелом. Или коронавирус протекает бессимптомно, а осложнение дает хроническое заболевание, с которым орловец наблюдается у врачей уже много лет. Т.е. вероятность того, что зараженный коронавирусом окажется в отделении совершено другого профиля, растет вместе с ростом общего числа зараженных орловцев. И это очень серьезная проблема.

В ходе брифинга 23 апреля Иван Залогин отдельно коснулся темы защиты медиков. В первую очередь – обеспечения средствами индивидуальной защиты. Потребность в них будет расти. Заявки на дополнительные поставки в министерство переданы. Это и респираторы, и защитные костюмы, и другая защитная продукция, которая будет поступать в медучреждения, чтобы максимально задействовать СИЗы и в работе с пациентами, которые поступают с другими патологиями, но потенциально могут быть заражены COVID-19.

Статистика vs реальность

Орловская область готовится к разным сценариям развития эпидемиологической ситуации. В частности, было отмечено, что регион готовит порядка 130 реанимационных мест, также готовится стационарный фонд на 370 мест. Параллельно будет создано порядка 100 коек за рамками предписанных федеральным центром нормативов. При этом особо было отмечено, что сейчас одним из требований к новым больничным местам стало подключение их к кислороду. Работы идут и в Мценске, и в Ливнах – то есть в тех больницах, где раньше подвода кислорода не было. В Орле в специальном корпусе больницы Семашко установили дополнительное оборудование. Развернутая дополнительная установка решила проблемы с обеспечением кислородом всех новых мест. Как рассказал Иван Залогин, конкретно в этом учреждении была применена новая для региона технология. Основная масса учреждений использует баллонный кислород. Здесь же сделали систему поставки жидкого кислорода. Прорабатывается еще несколько вариантов. Буквально накануне очередного брифинга появилась информация, что наш регион оказался в числе отстающих по подготовке коек.

Так, в частности, 22 апреля вечером появилась информация, что Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к борьбе с коронавирусом. Результаты подготовки ряда регионов к массовому наплыву пациентов, по его словам, «вряд ли можно признать удовлетворительными». В числе отстающих по разным основаниям в правительстве назвали: Омскую, Белгородскую, Орловскую, Пензенскую, Ивановскую, Новгородскую и Тверскую области, Ставропольский и Алтайский край, а также Республику Тыва. Приводится даже прямая цитата: «С учетом того, что подготовка коечного фонда фактически близится к завершению, остается одна неделя, не могут не вызывать тревогу темпы обеспечения ряда регионов. Койки в Омской области должны быть дооснащены в течение этой недели. Ситуация требует вмешательства, усиления сил по подготовке коечного фонда. Ставропольская область, Белгородская область, хотелось бы отметить Орловскую область и Тверскую область. Эти регионы должны мобилизоваться для того, чтобы защитить свое население», — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Во время следующего эфира Иван Залогин разъяснил ситуацию с отставанием региона. По его словам, те требования, которые были выставлены федералами, не были выполнены на момент подачи отчета. Но поскольку процесс движется, есть надежда, что регион все же выполнит все нормативы. Помимо этого, была проведена инвентаризация всего парка имеющихся аппаратов ИВЛ. Те аппараты, которые не задействованы в лечебных учреждениях, которые не используются в других отделениях, в случае необходимости будут переданы в отделения, переоборудованные для приема «ковидных» пациентов. Учитывая, что в стационарах приостановлена плановая госпитализация, не ведется плановая хирургическая деятельность, часть аппаратов не используется. Пока было принято решение не перевозить этот резерв в пустые палаты. Это будет сделано в том случае, если число пациентов, которым потребуется искусственная вентиляция легких, возрастет.

Объем тестирования будет увеличиваться

Планируется, что уже в ближайшее время количество тестируемых будет увеличено в два раза. Это, конечно, не показатели Южной Кореи или Германии, где массовые тесты стали основным и успешным оружием в сдерживании эпидемии, но уже хорошо. Как заявил Иван Залогин, тестирование будет увеличиваться, так как растет число медперсонала, который попадает в «группу риска». Растет число заболевших. В тех районах, где ранее не регистрировались случаи COVID-19, теперь они отмечаются. Соответственно, за этими пациентами установлен контроль. Если больные (как мы уже ранее упоминали), переносят заболевание бессимптомно, за ними все равно следят. Медики тоже должны раз в неделю проходить обследование. Плюс активно идет работа с приехавшими из других регионов. Это большой пласт жителей. Плюс отслеживаются их контакты, и они тоже нуждаются в тестировании. Спектр тех, кого необходимо в первую очередь «отработать» тестами, растет. Рассматривается возможность привлечения частных лабораторий для этой работы. Еще одним позитивным моментом должно стать внедрение «быстрых» тестов. Иван Залогин отметил, что с появлением таких тест-систем требования к лабораториям упрощаются, и тесты можно будет выполнять намного шире.

Гулять можно, но осторожно

Самым большим кошмаром, который предстоит пережить орловцам, назвали грядущие майские праздники. Уже сейчас граждане крайне неохотно выполняют требование оставаться дома, о чем свидетельствует специально запущенный сервис Яндекса – индекс самоизоляции: на этом сервисе наш регион стабильно находится в «красной» зоне, что говорит о слишком большом количестве людей на улицах. А теперь представьте, что может произойти на майских праздниках: массовый выход на природу, поездки в гости, открытие дачного сезона… Поэтому Иван Залогин отдельно обратился к орловцам с просьбой отговорить родственников и знакомых от поездок друг к другу на майские праздники. В крайнем случае необходимо будет сообщать о приезжих, чтобы протестировать их, а в случае выявления заражения как можно оперативнее проследить всю цепочку и изолировать потенциальных распространителей опасного вируса.

Лучом света в темном царстве стало заявление главного по орловской медицине относительно прогулок. Режим самоизоляции не предполагает тотального и безвылазного сидения в четырех стенах, что может негативно сказаться как на психическом, так и на физическом здоровье граждан. Выходить на улицу можно и даже нужно. Единственным условием по-прежнему остается исключение массовых скоплений и минимизация контактов с другими людьми. Поэтому, если вы захотите прогуляться с собакой или вынести мусор, или выйти в магазин – это никакое не нарушение. Более того, даже если вы идете гулять в парк или решите пробежаться вокруг дома – это тоже не будет нарушением. Главное – соблюдать все меры предосторожности. Ведь в подъезде вы все равно будете касаться и дверных ручки, и домофона – поэтому нужно будет обязательно вымыть руки и, повторим, не контактировать ни с кем во время прогулки. Естественно, это не распространяется на тех, кто контактировал с приехавшими из другого региона или сам вернулся и находится на самоизоляции с соответствующим предписанием. Для них прогулки, увы, исключены полностью.

Тем, кто не может выйти из дома, помогут волонтеры. 8-800-200-34-11 — это федеральный номер телефона, и работает на нем волонтерское движение ОНФ. Есть «горячая линия» социальной защиты — 8-930-063-34-45. По этим номерам вы можете обратиться за помощью, и вам привезут лекарства и продукты и окажут другую посильную помощь.

Сергей Миляхин