Хроники коронавируса: пишите, Шура, пишите…

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

В Орле на фоне непрекращающейся переписки советника губернатора Сергея Лежнева и фельдшера скорой помощи Дмитрия Серегина началась не менее интересная история с письмами по поводу ситуации в больнице имени Семашко. Обменялись письменными мнениями сотрудники НКМЦ им. Круглой и авторы телеграм-канала «Орловская медицина». Добавил свою лепту в эпистолярный жанр и Росздравнадзор, опубликовавший пресс-релиз по итогам своих проверок. И все это происходит на фоне наметившегося прироста новых заболевших КОВИДом.

Жупел имени Семашко: не верь глазам своим?

В прошлом номере мы рассказали о видеообращении активистки профсоюза «Действие» Елены Шураевой по поводу нехватки аппаратов ИВЛ и врачей-реаниматологов в «красной зоне» городской больницы скорой помощи, где лежат больные с коронавирусом. Обращение в первую очередь было адресовано руководству регионального департамента здравоохранения и контролирующим органам. Однако медики больницы Семашко приняли это обращение на свой счет и на сайте «Орловские новости» опубликовали ответ Елене Шураевой. В ответе говорится: «Нам не в чем себя упрекнуть: и мы, и наше руководство делаем все возможное и невозможное, чтобы спасать людей от новой, еще недостаточно изученной болезни. Не забывайте, что мы работаем в условиях режима повышенной готовности» (полный текст письма можно посмотреть по ссылке https://newsorel.ru/fn_590331.html).

Отметим лишь, что Шураева сразу же прокомментировала это послание: «Я преклоняюсь перед врачами, работающими в этих условиях в красной зоне. Я знаю, что они делают все возможное и зачастую невозможное. Но есть вещи, которые физически врач в условиях дефицита сил, времени и оборудования осуществить не может. Мне печально, что медики Семашко восприняли все на свой счёт». В комментарии Елена Шураева указывает, что в больнице каждый день умирает от 2 до 6 человек. Только КОВИД обнаруживают не у всех – ряду пациентов ставят диагноз «внебольничная пневмония». И во многом благодаря поднятому шуму удалось хотя бы увеличить число аппаратов ИВЛ, которые будут дополнительно поставлены в это медучреждение (полностью с комментарием Елены Шураевой можно познакомиться по той же ссылке).

Кстати, ранее, в ходе пресс-конференции, главный по орловской медицине Иван Залогин рассказал, что приезжавшая в Орёл спецкомиссия оценила высокий уровень работы реаниматологов-анестезиологов в больнице Семашко, да и вообще всех медиков.

В этой ситуации, когда очень сложно понять, что же происходит за закрытыми дверями медучреждений, так как у обеих сторон имеются свои скрытые и явные интересы, на сайте «Орловские новости» появился дневник нашего коллеги – журналиста Виктора Балакина, который недавно проходил лечение именно в больнице имени Семашко. И как раз в том отделении, где лечат от новой коронавирусной инфекции. Балакин подробно и красочно рассказал, как налажен (или не налажен?) процесс оказания экстренной медицинской помощи в этой больнице. К сожалению, формат газеты не позволяет полностью процитировать все дневниковые записи (https://newsorel.ru/fn_591600.html), но кое-какие выводы сделать можно. На качество оказания помощи (что неудивительно) оказывают влияние нехватка врачей и среднего медперсонала, который может квалифицированно поставить капельницу и недостаток лекарств (об этом мы поговорим отдельно). В любом случае дневник Виктора Балакина заслуживает читательского внимания.

Льготные лекарства через суд

С пугающей частотой на сайте прокуратуры Орловской области появляются сообщения о том, что очередному льготнику удалось получить положенное ему по закону лекарство только после вмешательства людей в погонах. Так, прокуратура Заводского района провела проверку по обращению местной жительницы. Было установлено, что заявительница имеет онкологическое заболевание. По закону при амбулаторном лечении лекарственные средства и медицинские изделия ей должны отпускаться по рецепту врача бесплатно. Однако необходимый лекарственный препарат ей выдан не был, в связи с чем она была вынуждена приобрести его за собственные средства.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с облдепартамента здравоохранения средств, затраченных женщиной на самостоятельное приобретение лекарств. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение районного суда пока не вступило в законную силу.

До этого аналогичное сообщение было 22 июля. Появлялись такие сообщения и в апреле, и в марте. И это только верхушка айсберга — те случаи, когда больные люди нашли силы дойти до прокуратуры либо до суда и про которых сообщили в пресс-релизах. А сколько еще граждан не стали тратить остатки здоровья на судебные тяжбы и просто купили и продолжают покупать «бесплатные» препараты, чтобы не прерывать лечение? Мы уже писали про сложившуюся в Орловской области практику, когда врач не делает записи в карточках пациентов. На одной из пресс-конференций Иван Залогин заявил, что это единичные случаи. Однако, полноценной проверки проведено не было. А онкология — это не тот случай, когда пациент может переждать или перетерпеть без лекарств месяцок-другой.

Официальная версия

Итак, вернемся к тому, что же происходит в орловских медучреждениях. В конце июля региональный Роздравнадзор опубликовал результаты внеплановых выездных проверок депздрава и медорганизаций, непосредственно работающих с COVID-19. В итоге выяснилось, что в целом по региону коек для больных COVID-19 достаточно, и занято около 40% коек. Проверенные медорганизации обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты и лекарственными препаратами для лечения больных COVID-19.

Вместе с тем проверяющие отметили недостаточное обеспечение облдепартаментом медицинских организаций лекарственными препаратами для лечения больных COVID-19 в амбулаторном звене. В ходе проверки выявились факты превышения сроков проведения и выдачи результатов анализов при ПЦР-диагностике COVID-19. И вишенка на торте: количество аппаратов ИВЛ не соответствует заявленному департаментом (о чем, собственно, и говорила в своем обращении Елена Шураева). К тому же в ходе проверки выявлялись случаи нарушения требований приказа Минздрава России № 198н при обследовании и лечении пациентов больных COVID-19.

По результатам проверок депздраву и медицинским организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Что творится в НКЦМ?

Внезапно в орловском информационном пространстве началась еще одна переписка на «коронавирусную» тему. Сначала в телеграм-канале «Орловская медицина» (t.me/zdravorel) появилось сообщение о сложной ситуации в НКМЦ им Круглой (областная детская больница). По данным, которые передали ведущим канала из самого лечебного учреждения, там было закрыто два отделения. У шести новорожденных обнаружена инфекция. «Заболели 3 человека и 5 по контакту. И нефрология. 1 врач заболела. 2 по контакту. И в реанимации 1 заболел и 4 в контакте», — говорилось в сообщении. При этом авторы отметили, что «данное учреждение больше остальных пострадало от кадровой политики «эффективной» связки Лежнев-Залогин. По данной причине вопрос с ростом заболеваемости персонала здесь несёт стратегический характер в части охраны здоровья детей. Особенно волнует ситуация с отделением реанимации». Спустя пять дней появилась свежая «сводка» в телеграм-канале. На этот раз сообщалось, что «в 6 отделении заразились 3 человека. В аллергологии одна врач, ее муж по контакту в реанимации. Полностью закрыты два отделения. Инфекция новорожденных и кардиология. Заведующая 3 инфекцией переболела и по ней открыли страховой случай».

Ситуация в НКМЦ им. Круглой получила широкое освещение в СМИ, и пресс-служба областной администрации опубликовала официальный комментарий, который мы приводим с небольшими сокращениями.

«Главный врач НКМЦ Людмила Крылова сообщила, что в июле 2020 года отмечались случаи выявления новой коронавирусной инфекции среди персонала инфекционного отделения для новорожденных. При проведении эпидемиологического расследования выяснено, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью и произошло вне учреждения (семейный контакт). Проведено тестирование всех сотрудников отделения, пациентов и законных представителей. Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе инфекционное отделение для новорожденных закрыто на карантин. Несмотря на закрытие, проведенное перенаправление потоков пациентов, позволило обеспечить качественное оказание медицинской помощью детей на койках инфекционных и иных отделений, согласно профилю заболевания.

Случаи выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медперсонала педиатрического отделения № 2 (нефрологические и другие койки) и сотрудников отделения анестезиологии-реанимации обусловлены высоким риском заражения при оказании ими медицинской помощи детям из инфекционного отделения для новорожденных. НКМЦ принимает все необходимые противоэпидемические меры, для снижения риска внутрибольничного заражения новой коронавирусной инфекцией.

Несмотря на случаи выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медперсонала отделения анестезиологии-реанимации и отстранения их от работы, сотрудниками отделения продолжается оказание всей необходимой медицинской помощи. Кроме того, впервые за весь период существования отделения анестезиологии-реанимации для детей медицинская помощь оказывается не только непосредственно в самом отделении, но и организована круглосуточная медицинская помощь в инфекционном корпусе, где функционирует палата интенсивной терапии и оказывается реанимационная помощь детям с инфекционными заболеваниями, в том числе и с новой коронавирусной инфекцией.

Обеспечивается алгоритм строгой маршрутизации больных, работа фильтр-боксов приемных отделений, изоляция в инфекционное отделение (отдельные боксы) всех пациентов, не исключающих COVID-19. При работе с пациентами используется разработанная анкета-опросник, которая позволяет на этапе приемного отделения оценить риски носительства COVID-19 у поступающих пациентов. Основной акцент сделан на выявление пациентов с семейными контактами с больными инфекционными заболеваниями (ОРЗ, пневмония), прибытие из эндемичных регионов и т.д. Так, при поступлении пациентов с хирургической, травматологической и соматической патологией, при использовании анкеты-опросника за май-июнь заподозрено свыше 10 случаев, не исключающих COVID-19. Пациенты были изолированы в инфекционное отделение (отдельные боксы), проведена диагностика, у 4 пациентов с травмами, хирургической патологией и т.д. была диагностирована коронавирусная инфекция – дальнейшее лечение они получали в условиях инфекционного отделения.

В НКМЦ разделены потоки пациентов и сотрудников, проводится входная термометрия, уменьшено количество коек в палатах, используются методы рационального размещения пациентов в палаты, соблюдаются методы социального дистанцирования, организовано питание пациентов в палатах, манипуляции в процедурных и перевязочных проводится по отведенному времени с использованием методов усиленной текущей дезинфекции, режима проветривания и т.д.

Абсолютное большинство положительных результатов среди сотрудников – семейные контакты, а также контакты, не связанные с профессиональной деятельностью. По каждому случаю проводятся комиссионное рассмотрение причин инфицирования, приняты противоэпидемические мероприятия», — говорится в официальном релизе по поводу ситуации в НКМЦ.

Сергей Миляхин