Хроники коронавируса: тесты – только заболевшим

№3 (627) от 27 января 2021 г.

В прошлом номере мы начали знакомить читателей с тем, как шло обсуждение проблем современного орловского здравоохранения на январском заседании профильного комитета облсовета. К сожалению, в газетный разворот не удалось вместить всю ту массу проблем, которые затронули народные избранники. В первую очередь очень жаркое обсуждение развернулось по вопросу тестирования: кому оно положено и как его сделать? Орловцы стабильно жалуются на невозможность сдать тест на опасное заболевание. Также депутаты пытались понять, кто и как контролирует самоизоляцию орловцев. Ведь выявить зараженного человека — это только полдела. Вирусоносители могут ходить по местам массового скопления жителей и распространять инфекцию…

«Чтобы сдать тест на ковид, нужно заболеть!»

Самое эмоциональное обсуждение разгорелось по поводу тестов на ковид, Вице-спикер Михаил Вдовин попытался выяснить, как пройти тест и кому его назначают. Дело в том, что депутатам поступают очень много вопросов от граждан. Например, если заболел супруг/супруга, и естественно, они живут в одной квартире, можно ли супругу пройти тест? «Людям отвечают, что теперь у «контактных» мазки на коронавирус не берут», — заявил Вдовин. Не спасают и «частники». Если у человека поднялась температура, то в коммерческой лаборатории его тоже тестировать не будут. Вдовин напомнил, что одна из задач властей – остановить распространение коронавирусной инфекции. Как это можно осуществить, если врачи не выдают направление на тестирование ни «контактным», ни людям, которые имеют признаки ОРВИ? В итоге у некоторых пациентов обнаруживается пневмония, когда ее уже слышно через фонендоскоп! А лечить запущенные случаи куда сложнее, чем начать прием лекарств сразу же, как только пациент заразился, — отметил парламентарий. Еще весной все было иначе — обследовали всю заболевшую семью. Приглашенная на трибуну представитель Роспотребнадзора ответила, что под наблюдением медиков должны находится все «контактные», а почему врачи отказывают в тестировании, нужно спрашивать у медиков.

Председатель комитета Анатолий Крючков напомнил, что по статистике до 40% результатов тестов приходится на ложноположительные и ложноотрицательные. Пандемия совершенно нового заболевания пока не позволила создать достаточно надежных тестов, и это необходимо учитывать. То есть определять заболевание надежнее по клиническим признакам, а не только по тестам. При этом он привел интересную статистику по семьям. Если семья состоит из 2-х человек, то вероятность заразиться у второго члена семьи — 50 на 50. Если из трех, то вероятность падает до 40%. Если в семье 4 человека и больше, то вероятность заражения сокращается вообще до 30%…

Ответ по проблемам с тестированием попытался дать замруководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев. По его словам, существуют определенные требования к проведению тестов на ковид. В начале пандемии круг людей, которым было положено тестирование, был гораздо шире — доходило до того, что тесты брали не только у живущих в одной квартире, но и у всех жителей подъезда. Сейчас этот круг значительно сузился. К тому же в Орле просто не хватит мощностей лабораторий, чтобы обследовать всех «контактных», — отметил Николаев. По-прежнему тестированию подлежат родственники, проживающие в одной квартире, и те сотрудники, которые работают в одной комнате. Тесты «по желанию» в рамках ОМС не предусмотрены. То есть для направления на тесты нужно иметь показания: наличие клинической симптоматики, если человек прибыл из-за рубежа, наличие контакта с человеком, у которого подтвержден ковид. Таким образом, круг замкнулся! Депутатам люди жалуются, что тесты не делают родственникам заболевших, а чиновники утверждают, что у живущих под одной крышей мазки брать необходимо! Затем выяснилось, что только врач на месте может определить, делать тесты или не делать. Но речь опять же о тех, кто уже имеет признаки заболевания. «Чтобы сдать тест на ковид, нужно заболеть!» — резюмировал вице-спикер. При этом Михаил Вдовин поянил, почему люди так стремятся сдать тест: при ОРВИ схема лечения одна, а при коронавирусе — совершенно другая. И чем раньше пациент начнет прием препаратов, тем выше шансы не допустить осложнений.

Но представитель депздрава продолжал гнуть свою линию: тесты не панацея. Врачи могут поставить диагноз и без теста, то есть на основании клинической картины заболевания, так как тесты далеко не всегда дают 100%-й результат. «И зачем тогда вообще делать тесты, если они не дают гарантированный результат?» — удивился Вдовин. «Зачем делать антибактериальную терапию, если она тоже не в 100% случаев дает результат?» — ловко парировал Николаев. В спор опять вмешался председатель комитета и напомнил, что тесты ПЦР определяют не только вирус, но и его обломки от ранее перенесенных инфекций (причем, не обязательно ковида). Человек, напуганный положительным тестом, начинает принимать лекарства и делает только хуже организму. По большому счету внятного ответа на свой вопрос депутаты так и не получили.

«Большой брат» следит, но не за тобой…

Дальше разговор повернул в сторону изоляции. Представитель Роспотребнадзора отметила, что заболевшим и контактным с больными орловцам рассылают СМС-ки о том, что они должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Но неугомонный вице-спикер решил развить тему и поинтересовался, кто и как контролирует, чтобы заболевшие люди сидели в изоляции, а не ходили по общественным местам и не распространяли коронавирус? Выяснилось, что подобные проверки ведет УМВД и составляет протоколы на нарушителей. Михаил Вдовин отметил, что, пока он сам находился дома на больничном, никто ни разу не зашел к нему лично, не проверил по телефону, соблюдается ли режим самоизоляции. Не слышал он о подобном и ни от кого из обращавшихся граждан.

Замруководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев ответил, что контроль за соблюдением режима самоизоляции – это обязанность самого заболевшего. К каждому заболевшему контролера не поставить. При этом в начале пандемии места проживания заболевших контролировались достаточно полно. Если вдруг больного человека на месте не заставали, составляли протокол о правонарушении. Сейчас пациентов стало слишком много.

Михаил Вдовин не согласился с такой позицией и привел ряд примеров, когда жесткий контроль за передвижением зараженных позволяет гораздо эффективнее сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В условиях ЧС должны действовать иные законы, чтобы обезопасить как можно больше людей. Обращения к больным людям: хотите сидите дома, а хотите гуляйте по улицам, — совершенно неверное решение, убежден депутат.

«У матросов нет вопросов, у советов нет ответов»

К счастью, ответы на некоторые вопросы помимо чиновников могут дать энтузиасты, которые направляли официальные запросы и имеют на руках такие же официальные ответы. Например, ответ на вопрос, кому положены тесты на КОВИД, в ходе прямого эфира в соцсетях разъяснила орловцам член профсоюза медработников «Действие» Елена Шураева. Она обратила внимание на попытки чиновников «отбрыкаться от тестов» — дескать, рекомендации Роспотребнадзора не обязательны к исполнению. Поэтому Шураева в самом начале рассказала, что помимо рекомендаций есть и другие документы, регламентирующие эту тему.

Начала Елена Шураева с постановления главного санитарного врача, где прописаны три приоритетных категории граждан, которым обязательно положены тесты. Во-первых, это лица, прибывшие в РФ из-за рубежа, если у них есть признаки инфекционных заболеваний или эти признаки возникли в течение 14 дней после прибытия на родину. Во-вторых, тесты обязаны сделать тем, кто контактировал с человеком, у которого подтвержден КОВИД-19, и у кого появились симптомы в течение 14 дней. При этом Шураева уточнила, что подобная практика не совсем верна с точки зрения элементарной логики – ведь есть бессимптомные носители, которые при этом могут заражать тех, с кем контактируют. Но оспаривать постановление главного санитарного врача бессмысленно. Наконец, третья категория – люди, которым поставили диагноз «внебольничная пневмония»: у них людям в обязательном порядке должны взять мазок на ПЦР. При этом некоторые орловцы жалуются, что врачи не направляют на мазок, пока не увидят проблемы с легкими на рентгене или флюорограмме. Между тем, наличие пневмонии – это четко прописанное основание для назначения теста на КОВИД-19. Также тесты положены работникам медорганизаций, у которых есть риск инфицирования плюс признаки ОРВИ. Лица, которые находятся в учреждениях ФСИН или пансионатах, детских домах, детских лагерях, учреждениях соцобслуживания, также тестируются в случае появления симптомов ОРВИ.

Приоритеты второго уровня – лица старше 65 лет. Им также обязаны взять мазки на КОВИД, если они заболели ОРВИ. И если вдруг врач по какой-то причине отказывается выдавать направление на тест, можно смело ссылаться на распоряжение главного санитарного врача №15 от 22 мая 2020 года и требовать направление. Работникам медорганизаций, имеющим риск заражения, должны брать мазки раз в неделю. Берутся мазки и у тех, кто работает вахтовым методом, — перед отправкой на смену. Правда, касается это лишь работников соцучреждений и системы учреждений ФСИН.

К приоритету третьего уровня относятся работники детских учреждений (школ и детских садов). У них должны брать тесты при заболевании с симптомами, схожими с КОВИД, а также, если больны более трех детей в одном классе или группе.

С 13 ноября внесен еще один пункт, касающийся наличия ПЦР-положительного анализа. И здесь есть очень интересный нюанс. Вам официально поставят диагноз «КОВИД», только если тест положительный. Сама Шураева сдавала мазок на КОВИД и получила отрицательный результат. А тест на антитела оказался положительным (то есть человек уже переболел). Согласно новому пункту, люди, уже переболевшие и имеющие антитела, не считаются зараженными. Звучит абсурдно. Но это Россия. Так что не удивляйтесь!

Изменения коснулись и процедуры выписки на работу. Многие орловцы помнят, что еще весной необходимо было получить два последовательных отрацательных результата тестов. Сейчас достаточно одного мазка. Если пришел положительный результат, то повторный тест можно сдать не ранее чем через 3 дня, — напомнила Шураева. При этом выписка пациента из стационара теперь возможна вообще без отрицательного теста.

Остается вопрос как отсчитать 14 дней после последнего контакта с зараженным, если люди живут под одной крышей? Увы, ответа бумаги не дают. Кроме того, существуют приказы различных ведомств, которые противоречат друг другу. Например, приказ Минздрава, который вступил в силу в конце года, содержит приложение «Алгоритм действий медработников», самое интересное в котором вот что: если у людей, контактировавших с больным коронавирусом, появились симптомы ОРВИ, то ни в коем случае самостоятельно в поликлинику ходить не нужно. Необходимо вызывать врача на дом. О том, какое это безуспешное занятие в городе Орде, мы рассказывали в прошлом номере газеты.

Еще одно интересное противоречие: если у больного обнаруживают симптом ОРВИ или пневмонии даже без каких-либо осложнений, хрипов, то необходимо брать мазок в первый же день вызова. Таков приказ Минздрава №1288Н.

Елена Шураева разъяснила, кого необходимо госпитализировать. Подлежат госпитализации НЕЗАВИСИМО от тяжести заболевания пациенты старше 65 лет и люди, имеющие довольно внушительный список сопутствующих заболеваний. Таким образом, приказ Минздрава противоречит постановлению главного санитарного врача, — отметила в ходе эфира Елена Шураева.

Сергей Миляхин