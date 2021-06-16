Хроники орловской медицины: рост отрицательный…

№19 (643) от 16 июня 2021 г.

Минувшая неделя оказалась богата на события в сфере здравоохранения. Орловщина по традиции засветилась на федеральном уровне с очередным скандалом – чиновники, пообещавшие выплаты фельдшерам за переезд на работу в сельскую местность, отказались от своих же обещаний. Еще один скандал пока на федеральный уровень не вышел, но все предпосылки для этого есть. Областная КСП вскрыла очень мутную схему в сфере закупок лекарственных препаратов. Аудиторы выяснили и показали, как именно в орловском депздраве работает система, при которой контракты на поставку лекарств достаются «нужным» фирмам. На фоне затянувшейся пандемии все больше появляется новостей, никак не связанных с коронавирусом. Так, например, депутаты областного совета решили поддержать очень важную и давно назревшую инициативу по изменению федеральных законов в сфере обеспечения лечебным питанием инвалидов. «Титанику» в очередной раз пообещали большое плавание, а над Орлом могут появиться вертолеты для спасения тяжелобольных пациентов. Увы, винтокрылые машины будут базироваться за пределами региона. Но лучше уж так, чем вообще никак.

Захотел – слово дал. Захотел – назад взял

Нескольким фельдшерам «скорой помощи», которые переехали работать в сельскую местность, пообещали выплатить по полмиллиона рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Земский фельдшер». Чиновники облздрава неоднократно на самых разных совещаниях заявляли, что программа «Земский фельдшер» как раз и запущена, чтобы снять остроту проблемы с кадровым голодом в сельских ФАПах. И уж кто-кто, а областные власти готовы сделать все от них зависящее, чтобы люди не селе не были обделены медицинской помощью. Однако, когда дело дошло до выполнения обещаний, областной департамент здравоохранения отказал в выплатах переехавшим на село фельдшерам. Фельдшеры обратились в суд, суд встал на сторону медиков, обязав облздрав выплатить им положенные подъемные, но не тут-то было: чиновники решили подать апелляцию!

На прошлой неделе стало известно, что в ситуацию вмешался Следственный комитет. Сотрудники этого ведомства даже возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом для вмешательства людей в погонах стали не жалобы самих пострадавших фельдшеров и даже не многочисленные публикации независимого профсоюза медработников в соцсетях, а телевизионный сюжет, вышедший в эфир 9 июня на канале НТВ.

Предварительно было установлено, что чиновники депздрава в 2020 году получили заявления фельдшеров «скорой помощи» нескольких лечебных учреждений о предоставлении им единовременных компенсационных выплат. Однако заявителям отказали при отсутствии на то законных оснований. По мнению СК, незаконные действия должностных лиц повлекли существенное нарушение прав и законных интересов фельдшеров скорой медицинской помощи.

В рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски в депздраве, допрошен ряд свидетелей и сами потерпевшие. Теперь устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к совершению этого преступления. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу. «Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевших», — говорится в официальном пресс-релизе СУ СКР по Орловской области. Кстати, история с обманутыми фельдшерами – это еще цветочки. Ягодки в работе депздрава по обеспечению села медицинскими кадрами нашла областная КСП. Но об этом чуть позже.

Ехали-ехали и не доехали

Еще одна жуткая ситуация попала в поле зрения правоохранительных органов с подачи местных СМИ. «Первый областной» снял сюжет про поселок Зареченский в Орловском районе (да-да, том самом, экс-глава которого Юрий Парахин «не заметил», что шикарный асфальт и освещение сделали к дому его тещи). Под камеру жители Зареченского рассказали о вопиющем случае. Они много лет обращались в администрацию Орловского района (как раз в те годы, когда ее возглавлял Юрий Парахин) с просьбами сделать им нормальную дорогу. Но власти игнорировали просьбы и обращения. К поселку ведет лишь грунтовка, а точнее накатанная в поле колея. Правда, этот «хайвэй» оказывается совершенно непроходимым после дождей. Несколько недель назад в грязи застряла машина «скорой помощи». Пока нашли более проходимую технику, да пока буксир вытащил «скорую» из грязи, умерла местная жительница, к которой, собственно, и спешила бригада экстренной помощи. После выхода сюжета в эфир историей с бездорожьем опять же заинтересовался Следственный комитет.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием проверяется, в том числе, своевременность выезда и прибытия сотрудников службы скорой медицинской помощи к пациенту. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы», — говорится в официальном пресс-релизе. Увы, в тексте релиза нет ни слова о том, будет ли проведена проверка по другим населенным пунктам Орловщины, к которым также отсутствует всепогодный подъезд. Видимо, придется умереть еще не одному десятку орловцев, а местному телевидению ввести специальную рубрику «Ехали, но не доехали», чтобы люди в погонах наконец сообразили: произошедшее в поселке Зареченском – это не единичный случай. Таких населенных пунктов, к которым можно проехать исключительно в сухую погоду, в Орловской области довольно много.

«Отрицательный рост» как главный итог нацпроекта

Очень интересное продолжение истории с медицинскими кадрами содержится в отчете областной Контрольно-счетной палаты за 2020 год. Документ находится в свободном доступе на сайте КСП, и в нем анализируется, как же выполняется нацпроект «Здравоохранение» в части обеспечения больниц сотрудниками. Результат фантастический. В отчетах чиновников из облдепартамента здравоохранения говорится, что показатель обеспеченности врачами в 2019 году составил 39 человек на 10 тысяч населения, а в 2018 году данный показатель составлял 38,9 человек на каждые 10 тысяч. Казалось бы, успех чиновников налицо! Вот только аудиторы КСП этот оптимизм не разделяют и утверждают, что положительное влияние на показатель обеспеченности кадрами оказало… общее снижение численности населения Орловской области. За год число жителей Орловщины уменьшилось аж на 7 700 человек!

Как же обстоят дела без учета смертности? Аудиторы КСП проанализировали численность медработников и установили, что их общее количество в Орловской области на конец 2019 года (по сравнению с началом года) снизилось на 97 человек, в том числе врачей – на 38 человек (на 1,3 %), с 2 834 человек до 2 796 человек, а средних медицинских работников – на 59 человек (на 0,8 %), с 7 273 человек до 7 214 человек. И самое интересное – в основном снижение произошло в связи с уменьшением количества медработников в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах (врачей – на 36 человек (на 4,4%), среднего медицинского персонала – на 125 человек (на 4,2 %)).

Торжественный обмен шила на мыло

Что характерно, проекту обеспечения кадрами сельских лечебных учреждений в отчете КСП за 2020 год уделено особое место. И не просто так! За год было заключено 58 договоров на предоставление единой компенсационной выплаты (ЕКВ) для медиков, которые переехали работать в сельскую местность. Из этих 58 договоров вопросы у КСП возникли по 17 специалистам (конкретно по 7 врачам и 10 фельдшерам). При проверке выяснилось, что эти люди переводились на работу не из городских, а из точно таких же сельских медучреждений. И ладно бы переводились из района, где врачей много, в «медвежьи углы», где уже забыли, как выглядит человек в белом халате! Нет! Ряд переводов был сделан с точностью до наоборот – людей перевели из тех районов, где дефицит кадров особо жесткий, в те края, где с кадрами в медучреждениях более-менее все в порядке. Были отмечены и факты, когда работники трудоустраивались в медучреждения, расположенные по месту своего жительства (в пределах одного муниципального района), что также не решало вопрос привлечения кадров в сельскую местность и не способствовало сокращению дефицита врачей в сельских населенных пунктах.

Впрочем самый «каноничный» случай произошел с двумя фельдшерами. Один из них перевелся из Кромской ЦРБ в Троснянскую (естественно, с получением компенсационной выплаты), а второй наоборот – из Троснянской ЦРБ в Кромскую. И тоже с получением выплаты как прибывший (переехавший) на работу в сельские населенные пункты! Торжественный «обмен шила на мыло» смутил аудиторов КСП, но только не сотрудников облздрава, которые не увидели в этом ничего странного и нелогичного.

«Закупочки-закупки»

Еще раз «славный» департамент здравоохранения «засветился» в отчете КСП в разделе, посвященном госзакупкам. Так, аудиторы отмечают, что доля закупок у единственного поставщика в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» составила 53%. Что же смутило аудиторов? По мнению проверяющих, заказчиками устанавливались требования к поставке (а именно крупной партией и исключительно в короткие сроки), что могло ограничить конкуренцию на торгах. В качестве примера приводится такой факт. Депздрав в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закупал лекарства для льготников. При этом торги на сумму чуть более 100 миллионов рублей не состоялись, в результате чего госконтракты были заключены с единственным поставщиком, а экономия бюджетных средств отсутствовала. Основными поставщиками лекарств стали АО «Р-Фарм» (78 % от суммы заключенных контрактов) и ООО «ЭсБиЭс Фармаси» (15,6 % от суммы заключенных контрактов).

При этом чиновники из облздрава в документации на закупки установили такие требования к поставке товара, которые отсекли от участия в аукционе львиную долю потенциальных поставщиков. Например, предполагалась поставка препарата «Тикагрелор» на сумму почти 50 миллионов рублей обязательно одной партией и непременно в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. По факту же препарат привезли, нарушив срок поставки на две недели! И это отнюдь не единичный случай. Точно таким же образом были отсечены все конкуренты на закупку препарата «Ривароксабан». По факту лекарства доставили двумя партиями с нарушением срока поставки на 44 дня. А что касается препарата «Аторвастатин», который победитель в соответствии с условиями конкурса должен был привезти одной партией и в течение недели, то по факту поставка была осуществлена 4 партиями с нарушением срока поставки на 47 дней!

Ложечку за папу, ложечку за маму…

Необычное обращение рассмотрели депутаты областного совета на заседании профильного комитета. Суть в том, что дети с очень серьезными и часто неизлечимыми заболеваниями должны получать специальное лечебное питание. Но помощь государство им оказывает только до достижения ими 18 лет. Дальше законодатели посчитали, что дети сами должны зарабатывать себе на жизнь, лекарства и спецпитание. Правда, каким образом люди с тяжелейшими болезнями смогут попасть на высокооплачиваемую работу, чтобы заработать достаточно денег, в законе, увы, не сказано. А родители к тому времени тоже не молодеют, и им становится все сложнее и сложнее обеспечивать больного ребенка всем необходимым. Как отметила в своем выступлении председатель реготделения организации родителей детей-инвалидов Светлана Черенкова, лечебное питание для больных людей – это не просто залог успешного лечения, но и залог улучшения качества жизни. Жизни не только самого больного ребенка, но и всей его семьи. Ведь уход за больными детьми требует колоссального вовлечения всех членов семьи.

В связи с этим предлагается внести поправки в ФЗ №178 от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи». Сейчас в законе закреплено право на обеспечение специализированными продуктами лечебного питания только детей-инвалидов. Озвученная инициатива предполагает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Но тут есть одно существенное «но». Лечебное питание помогает минимизировать обеспечение лекарствами. И когда человек после 18-летия перестает получать спецпитание, возрастает потребность в медикаментах, которые опять же он будет получать за счет бюджета. Более того, спецпитание зачастую является неотъемлемой частью процесса лечения, и его отмена может серьезно ухудшить самочувствие пациентов.

Невольно встает вопрос: зачем родители больных детей 18 лет тратили колоссальную энергию и деньги? Чтобы после этого возрастного рубежа не иметь возможности продолжать такую же поддержку?

Предлагается устранить еще одну серьезную нестыковку в действующих законах. В действующем сейчас федеральном законе закреплено право на получение спецпитания всех без исключения детей-инвалидов. А в профильном постановлении правительства РФ перечислены лишь 13 нозологий, которые почему-то выделили среди всех остальных заболеваний. Этот документ, противоречащий федеральному закону, оставил всех остальных больных детей без положенного по закону спецпитания. В Орловской области, кстати, в условиях противоречия ФЗ и постановления правительства РФ решили все же следовать федеральному закону. Но при этом нарушается постановление правительства. Поэтому депутатам облсовета предложили поддержать инициативу отмены действующего документа, включающего лишь 13 нозологий, и принятия нового – с полным перечнем всех заболеваний. Кстати, помимо Орловской области аналогичное обращение сейчас рассматривают депутаты законодательных собраний еще целого ряда регионов РФ.

Отдельно депутатов познакомили и с планом действий на тот случай, если изменения в федеральный закон и переделка постановления федерального правительства затянутся. С учетом предстоящих выборов в Госдуму эта задержка произойдет практически со 100-процентной вероятностью. На это время предлагается заложить необходимые средства в областной бюджет. Если областные чиновники пойдут навстречу инициативе и посчитают, что больные дети заслуживают региональной поддержки, каждые полгода отсрочки принятия решения на федеральном уровне обойдутся областной казне в сумму порядка 6,5 миллионов.

Непотопляемый?

Депутаты облсовета заинтересовались, как решается судьба огромного недостроенного корпуса областной больницы на бульваре Победы, который в народе прозвали «Титаником». На комитете выяснилось, что некоторые подвижки в вопросе достройки корпуса есть. В частности, рабочая группа выдала положительное заключение на выделение софинансирования на 2022 год. Сейчас область завершает разработку проектно-сметной документации, потом пакет документов будет передан в «Орелгосэкспертизу». Остаются рабочие вопросы по ПСД, но депутатов заверили, что все эти «шероховатости» вполне разрешимы. Разработчики заверили, что ПСД будет готова в утвержденные сроки. Правда, сами сроки, увы, названы не были. Зато была названа «цена вопроса» — приблизительно 3,5 миллиарда рублей. И это только капитальное строительство! А ведь необходимо будет еще закупить оборудование. Так что, когда «Титаник» отправится в плавание – вопрос остается открытым.

В небе над Орлом появятся вертолеты

Позитивной новостью стало намерение возродить в нашем регионе санавиацию. Эта служба необходима, когда требуется оказание экстренной помощи в отдаленных или труднодоступных местах. Например, нужно срочно перевезти пациента с острым заболеванием из районной больницы в Орёл, и счет при спасении жизни идет даже не на часы, а на минуты. Или если произошла крупная природная или техногенная катастрофа (то же крушение поезда). Естественно, что хорошей дороги к месту ЧП может просто не быть, а доставить пострадавших в операционную необходимо. Именно для таких случаев и создается система санавиации. При этом депутатам напомнили, что сама по себе служба, имеющая в своем распоряжении летательные аппараты, проблему не решит. Вопрос тесно завязан на развитии «скорой помощи» и медицины катастроф. Пока же области предстоит заключить соглашение с организацией, которая может предоставить нашему региону необходимую летную технику – это «Национальная служба санавиации». Областная больница уже прорабатывает возможность заключения необходимого соглашения. Но это произойдет не раньше сентября-октября 2021 года. Когда соглашение будет подписано, области будет предоставлена необходимая техника. Базироваться она будет за пределами региона и вылетать на место, когда в этом будет необходимость. От региона потребуется оборудовать лишь посадочную площадку, откуда больных будут транспортировать в лечебное учреждение в областном центре. Также необходимо будет подготовить специалистов для оказания медпомощи с использованием авиатехники. Для организации круглосуточной помощи необходимо увеличить число ставок. Пока нужного числа специалистов нет, но они уже проходят обучение, — рассказал и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев.

Если кто-то считает, что для Орловщины санавиация – совершенно лишняя и необоснованная трата денег, советуем почитать наш материал «Да и бог с ними!» в №9 (457) от 22 марта 2017 г. про «дорогу смерти» — трассу, по которой орловских пациентов возят на операции. И очень часто больные не доезжают из-за жуткого состояния дорожного полотна. Авиация же даст возможность спасти не одну человеческую жизнь.

Сергей Миляхин