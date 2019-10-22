«Хвостатый» вопрос орловцы рассмотрели на публичных слушаниях

Около двух часов продолжались споры на публичных слушаниях по внесению изменений и дополнений в «Правила благоустройства и санитарного содержания», касающиеся вопросов выгула домашних животных в Орле. В публичных слушаниях участвовали депутаты, сотрудники администрации города и несколько десятков жителей Орла, разделившихся на сторонников собаководов и защитников прав горожан, страдающих от лая, собачьих «подарков» на газонах или опасающихся быть покусанными.

Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов пояснил, что основные поправки, которые предлагается внести в документ и сделать муниципальным нормативным актом содержат требования к собаководам исключить возможность неконтролируемого перемещения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах. Оговаривается и необходимость обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного.

Согласно правилам, выгул собак разрешается на городских территориях, за исключением территорий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадок, кладбищ, мест купания и отдыха населения у воды, мест общественного питания.

При этом многие участники слушаний поддержали предложение полностью запретить выгул собак в пределах Детского парка.

Также в правилах определяются требования, предъявляемые к размещению и устройству площадок для выгула собак:

— Площадки размещаются за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

— Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров.

Площадки должны иметь ограждение высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

— На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

Контроль за соблюдением правил предлагается возложить на сотрудников территориальных управлений. Было отмечено, что штраф за нарушение правил благоустройства предусмотрен законом Орловской области об ответственности за административные правонарушения, его размер для граждан — от 1 до 5 тыс. руб.

Все поступившие на публичных слушаниях предложения будут рассмотрены депутатами городского Совета.