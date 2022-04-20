«И это борьба с коррупцией?»





№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

Таким вопросом задается журналист, экс-депутат Орловского облсовета Валентина Остроушко в своем очередном посте в Телеграм, где размышляет о громких уголовных делах и о том, почему в Орловской области не случилось антикоррупционного взрыва.

«…Кому не угодил начальник Орловского УГИБДД Коршунов? Кого он так обидел, что на возбудили уголовные дела по таким фактам, как отсутствие на лекциях в вузе, которые он должен читать, и покровительство одной из автошкол? — пишет Валентина Остроушко. – Те, кто ему предъявляет такие претензии, такое впечатление, что только увидели, как живет Россия. Деньги берут и в больницах, и в школах, в вузах и на дорогах, конечно же… И УБЭП и прочие структуры по мелочам то и дело берут тех, кто брал, чтобы хоть как-то оправдать свое существование… Но здесь явно ожидали услышать: о, крутого перца взяли…

Но не прошло. Антикоррупционного взрыва не случилось. Потому что, когда хотят объявить войну коррупции в каком-то регионе, рыбу обычно начинают для результата потрошить с головы. В принципе у нас с появлением нового начальника УФСБ так и произошло…

ФСБ летом прошлого года провела обыски в компаниях главного подрядчика губернатора – Маркина. Все радовались: дескать, началось! Но тем и закончилось… На глазах у всей страны и спецслужб все лакомые подряды по благоустройству территорий областного центра и крупных райцентров доставались фирме одного человека и его семьи. Еще и школу строить ему доверили… Но впоследствии возбудили одно небольшое дело – по хищению мошенническим способом 15 млн рублей на реконструкции пл. Жукова в областном центре. Которую покрыли плиткой, выгнали с нее ярмарку и превратили в бесплатную стоянку для машин.

Небольшим это дело называю, потому что цифры по другим объектам – несравнимые. Но, имея на руках документы по фирмам Маркина и его связям с высшим руководством региона, спецслужбы пускать их в дело не торопятся… Так же, как и с материалами по хищению федеральных средств на ремонт Красного моста. Про квартиры в Белгороде, купленные на эти средства, поговорили, про блондинку за рулем автомобиля, купленного на эти деньги, пошептались – и всё! Ах, забыла, еще в гости к советнику орловского губернатора в Белгород силовики съездили, за госсчет привезли его в Орел, написали в СМИ – и что? Тишина!

То есть все громкие дела катятся в пропасть, и надо как-то перед народом оправдаться – и вот он, кому-то насоливший начальник УГИБДД со своими непрочитанными лекциями…

А сколько их, этих мнимых доцентов и профессоров с высокими должностями! Даже имена называть стыдно! К ним не пристали…

А мы всё ждем реально громких дел. Я по-прежнему хочу, чтобы расследовали дело по завышенным закупкам (80 процентов от рыночных цен) на медоборудование. Ведь если бы этих жутких хищений не произошло, то намного больше современного оборудования поступило бы в наши больницы, больше людей было бы вылечено и выжило. Но по бешеным ценам торговали, у единственного поставщика покупали… Кстати, единственный поставщик, говорят, родственник той самой блондинки за рулем автомобиля, купленного на деньги от Красного моста.

… Идет то ли спецоперация, то ли (запрещенное Роскомнадзором слово. – Прим. ред.) – и, может, прав советник, что всё это спишут. Ведь так всегда в истории было: кому (то же самое запрещенное слово. – Прим. ред.), а кому…

Хотя народ, уже приготовившийся к лишениям, ждет и справедливости. Ведь за нее начали биться на Украине? Но и в России, в самом центре, ее тоже ждут…»