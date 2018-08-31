И невозможное возможно: в Орле планируют благоустроить Силикатный пруд

Жителям Орла предложили поделиться своими вариантами благоустройства Силикатного пруда. Свои предложения и пожелания жителей попросили направлять на электронную почту управления градостроительства arh_orel@mail.ru (тема письма «Предложения по Силикатному пруду»). Все сообщения будут рассмотрены и учтены при создании дизайн-проекта зоны отдыха.

Между тем, создание зоны отдыха на Силикатном пруду уже не раз становилось предметом детального разбора. Напомним, пруд находится в низине возле оживленной трассы и в непосредственной близости от бывшей крупной промышленной зоны. Когда несколько лет назад шло обсуждение строительства пляжа на Силикатном пруду, было получено отрицательное заключение экологов. Дело в том, что в пруд десятилетиями поступали промышленные отходы от рядом расположенных предприятий — поэтому в донных отложениях пруда можно найти всю таблицу Менделеева. Тогда же было дано заключение, что создание зоны возможно при соблюдении нескольких обязательных моментов. Первое — это спуск пруда и зачистка ядовитых донных отложений. Второе — изоляция пруда от выпусков ливневок с трассы и от промзоны. Без соблюдения эти моментов строительство очередного пляжа приведет к пустой трате бюджетных средств. Опасные донные отложения из пруда никуда за последние годы не делись.