И никаких гарантий…

№30 (523) от 5 сентября 2018 г.

Обманутые орловские дольщики продолжают биться за свои права. Увы, пока безуспешно. На прошлой неделе на площадь Ленина в Орле вышла с пикетом участница долевого строительства печально известного дома №83 на улице Панчука Анна Кутузова. А пару дней спустя о себе вновь заявили дольщики из поселка Нарышкино, к которым приехал так называемый «губернаторский контроль» во главе с руководителем областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Денисом Блохиным.

Отговорки и уговоры

Проблема обманутых дольщиков возникла в Орле в период губернаторства Вадима Потомского. Одними из первых жертв недобросовестных застройщиков стали участники долевого строительства домов №№83 и 83-а на улице Панчука, которое вело АИЖК Орловской области. Дом 83-а все-таки удалось сдать в эксплуатацию, а вот граждане, купившие квартиры в соседнем здании, уже потеряли надежду получить ключи от своего жилья. Среди них и орловчанка Анна Кутузова, которая в прошлый четверг вышла с плакатом к стенам областной администрации.

— Я вышла на пикет, чтобы привлечь внимание органов исполнительной власти региона к очень острой проблеме с долгостроем на улице Панчука в Орле, — рассказала Анна Кутузова «Орловской среде». — Ситуация с домом 83 критическая. Дело в том, что граждане уже на протяжении трех лет не могут получить свидетельства о праве собственности на свое жилье, и при этом дом практически не строится.

Указанная ситуация сложилась ввиду того, что на протяжении длительного времени осуществлялась неоднократная смена генеральных директоров АИЖК. Поскольку уже возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, уже можно говорить, что совершались хищения, при этом граждане не были признаны потерпевшими – и продолжают верить в будущее, продолжают верить органам исполнительной власти региона, которые ответственны за срыв сроков сдачи дома, поскольку учредителем АИЖК Орловской области является департамент госимущества. В настоящее время гражданам озвучивают различные обещания, но при этом дорожной карты и конкретных путей решения этой ситуации нет: «Подождите, мы будем что-то делать, будем искать какие-либо средства…», но никаких действий нет, есть только пустые отговорки и уговоры. Если бы в нашей Орловской области клали асфальт, строили дороги и заводы, школы и больницы, создавали инфраструктуру, то тогда бы мы, может быть, могли подождать. А поскольку у нас не делается ничего, и есть проблема одного дома, которую не может решить целая область, то я считаю, что в данном случае мы должны требовать привлечения внимания к этой ситуации. Чтобы власть приняла конкретные меры для решения этого вопроса. Все прекрасно знают, какая средняя заработная плата у нас в регионе. Оплачивая по 15 тысяч за съемное жилье, выплачивая ипотечные кредиты, граждане отдают последнее и по сути лишены того жилья, которое они уже оплатили. Это абсолютно не справедливо. В условиях экономического кризиса лишать людей самого основного – жилья – просто недопустимо. И чтобы эта ситуация не ушла из-под общественного контроля, из-под контроля СМИ в том числе, я вышла с одиночным пикетом. Это мой протест, право на который мне гарантировано Конституцией и федеральным законом.

Как сообщила Анна Кутузова, перед проведением пикета ей несколько раз звонили чиновники областной администрации и уговаривали отказаться от затеи с пикетом. На этом, надо сказать, дело не кончилось: когда Анна развернула свой плакат у входа в областную администрацию, с ней провели беседу сотрудники Центра противодействия экстремизму, которые вежливо поинтересовались, почему она вышла на пикет, а не записалась, к примеру, на прием к тем же чиновникам, которые не первый год уговаривают обманутых дольщиков потерпеть и подождать и обещают что-нибудь придумать.

Анну пришли поддержать несколько дольщиков, которые в пикете не участвовали. Как рассказала одна из участниц долевого строительства дома №83 Татьяна Золкина, не так давно она в ответ на свои обращения к врио губернатора Клычкову и председателю облсовета Музалевскому получила очередную отписку за подписью руководителя Госстройнадзора Емеца, которому и были переадресованы ее письма.

— Там было написано, что вопрос решается. Ни на один мой конкретный вопрос ответов не было. Такие письма я получаю уже целый год. Я просила дать рекомендации, как мне поступить в этой ситуации. Никаких рекомендаций мне не дали.

В покупку квартиры в доме на ул. Панчука Татьяна вложила около полутора миллионов рублей. Сейчас выплачивает ипотеку и поэтому вынуждена работать, находясь в декретном отпуске.

— Сейчас уже стали говорить о банкротстве, — рассказывают дольщики. – Мы начали подавать документы для внесения в реестр обманутых дольщиков, а до этого нас вообще не принимали. Сейчас в этом реестре два человека из нашего дома. Но банкротство – очень длительный процесс, и мы думаем, что будем ждать свое жилье годы. Естественно, ни о каких неустойках речи вообще быть не может. А ведь нас туда вовлекла администрация, которая рассылала письма, уверяла, что это государственная компания, которая готова жилье эконом-класса на условиях государственной программы «Жилье для российской семьи» — и все побежали. А потом оказалось, что этот дом не входит в эту программу…

О своем участии в афере АИЖК чиновники, похоже, предпочли прочно забыть: к Анне Кутузовой, стоявшей с плакатом под проливным дождем у стен обладминистрации, из «серого дома» не вышел никто. Дольщикам из Нарышкино «повезло» больше – к ним одна за другой приехали аж две делегации чиновников.

Все под контролем?

Проблема нарышкинских дольщиков, которые уже больше года не могут получить полностью оплаченные квартиры в доме №10 на улице Садовой, стала широко известна после того как обманутые граждане записали и выложили в сеть видеообращение к врио губернатора Клычкову. Когда об этом написали орловские СМИ, к делу подключился Следственный комитет, а за несколько дней до выборов с дольщиками встретился руководитель профильного департамента господин Блохин.

Как уже писала «Орловская среда», застройщиком дома на Садовой улице является ООО «Домстрой», а генподрядчиком — ООО «Стиль 5М». Руководят фирмами господа Зайцев и Караваева, к деятельности которых в свое время имели претензии жители переулка Черемховского в Орле и собственники квартир в доме №76/6 по ул. Раздольной. Что касается дольщиков из Нарышкино, то сроки сдачи дома им меняли дважды: квартиры они должны были получить в 2016 году, потом эту дату перенесли на 1 июня 2017 года, теперь по почте прислали дополнительное соглашение о новом переносе сроков – на 31 декабря 2018-го. При этом ключи от квартир людям обещают выдать в августе 2019-го. Для подписания соглашения дольщикам предлагают приехать в офис организации. Если человек не приезжает, то соглашение считается заключенным автоматически.

Граждане согласны даже подождать, но хотят юридических гарантий того, что сроки в очередной раз не перенесут. Однако таких гарантий ни руководитель строительного департамента Блохин, ни начальник областного управления Госстройнадзора Емец им дать не смогли.

— Вопрос для меня как бы новый, — откровенно сообщил гражданам господин Блохин. — Мы будем с вами встречаться каждый месяц. За строительством дома у нас надзирает Андрей Алексеевич Емец – начальник Государственного строительного надзора. На прошлой неделе у первого зампреда правительства Злобина было совещание, где присутствовала Караваева. Сейчас очень активно ведутся следственные действия в отношении данной организации, в отношении конкретных фамилий. С одной стороны, мы ее подталкиваем, с другой стороны, прокуратура ее подталкивает, и они обещают нам активизировать работы по завершению строительства данного дома. Но поскольку здесь сейчас представителей подрядной организации нет, я безусловно этих людей к себе вызову, мы должны с ними откровенно поговорить. Потому что это случай не первый – ни с данной организацией, ни с данными гражданами. У нее есть подобные участки в Орловском районе, она пытается там документы оформить. Никакого нового строительства не будет, пока не будет достроен этот дом. Думаю, что мы найдем какие-то точки соприкосновения, какие-то компромиссы, рычагов у администрации области хватает, поэтому думаю, что мы ее активизируем. На этой неделе она должна дать график производства работ.

— Мы, безусловно, никого не бросаем, но есть федеральный закон. Есть одна сторона договора купли-продажи жилья, есть другая сторона купли-продажи. Мы будем ее подталкивать и формально, и неформально, но по сути основная структура, которая сейчас с ней занимается, — это фискальные и контрольные органы. Письмо она может написать, но гарантий того, что она не обманет, нет. И за это письмо можно спросить только через газету – например, «Орловскую правду» или «Орловский комсомолец» (последняя, к слову, давным-давно не существует. – Прим. ред.). А юридически по этому письму мы ничего с вами не взыщем, — констатировал Блохин.

— То есть получается, что гарантий у нас нет никаких? – задали вопрос дольщики. И сами же ответили:

— А что, мы первые такие?…

Блохин попытался добавить гражданам оптимизма, но получилось, прямо скажем, не очень:

— Получается, гарантии у нас с вами есть в том, чтобы мы с вами взаимно подталкивали ее к тому, чтобы она строила дом… По моей информации, финансов действительно у нее нет, но у нее есть ряд договоров с подрядными организациями, которые в счет квартир пообещали ей выполнить работы. Из 36 квартир – 20 – это договора с физическими лицами, а 16 квартир – это договора с подрядными организациями. Если подрядные организации не выполняют свою работу, значит, нужно найти какие-то другие подрядные организации…

Что будет, если найти других подрядчиков не удастся, господин Блохин не пояснил, пообещав, правда, проинформировать дольщиков «о том, что и как будет происходить». Следующую встречу с дольщиками Блохин назначил на конец сентября, однако вернуться в Нарышкино ему пришлось уже через два дня – на этот раз вместе с врио губернатора Клычковым и с журналистами прогубернаторских СМИ. Зачем врио предпринял визит к дольщикам, объяснить сложно: если верить губернаторской пресс-службе Клычков пообещал людям ровно то же, о чем говорил Блохин.

«Дольщикам должен быть предоставлен четкий график завершения строительства», — сказал врио губернатора области, обращаясь к представителю застройщика. Руководителю департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области глава региона поручил разместить график на официальном портале в сети Интернет» — сообщается на официальном портале Орловской области. Опять же, как и Блохин, врио заявил, что Управление Гостройнадзора держит ситуацию на контроле…

Добавим, что на контроле у чиновников находится и ситуация с долгостроем на улице Панчука – причем уже не первый год. И что? Результат «контроля» — нулевой. У дольщиков из Нарышкино, впрочем, есть надежда на правоохранительные органы: ситуацией с долгостроем занимается СУ СКР по Орловской области и, как сообщает официальный сайт обладминистрации, прокуратура Урицкого района. Впрочем, как признались сами граждане на встрече с Блохиным, никого из них в прокуратуру пока не вызывали и не опрашивали. Надеемся, что активность правоохранительных органов не иссякнет после окончания избирательной кампании – и каждый из героев этой истории получит свое: дольщики – квартиры, а застройщики – то, что положено по закону.