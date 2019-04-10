И.о. начальника УКХ г. Орла назначен Дмитрий Фролов

Исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен Дмитрий Фролов.

Кадровая перестановка утверждена распоряжением главы администрации Орла Александра Муромского.

Дмитрий Александрович Фролов родился 2 апреля 1972 года. Окончил НОУ ВПО «Московский институт государственного и корпоративного управления» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1992-1997 годы работал менеджером Брянского филиала Центрального научно-исследовальского института инновационных проблем и маркетинга в агропромышленном комплексе, затем до 2002 года возглавлял отдел комплектации оборудования Брянского государственного предприятия «Дирекция по проектированию и строительству электрофильтров в городе Брянске.

В 2003 году назначен директором филиала ООО «Максмир».

В 2003-2004 годах трудился заместителем директора по снабжению ПС ООО «Пемива», затем до 2005 года — заместителем директора по сбыту ИПТ ЧУП «СтрингАгрален».

В 2009 году назначен генеральным директором ООО «Автомагистраль».

В 2014–2016 годы возглавлял ОАО «Дорожное строительное управление № 6», в 2016 году также работал главным инженером АО «Брянскавтодор».

В 2016-2018 годы вернулся в должность директора ООО «Автомагистраль».

По информации пресс-службы администрации города Орла.