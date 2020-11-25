25 ноября 2020



И.о. начальника УКХ г. Орла обвиняют в халатности

По уголовному делу, возбужденному в связи с падением металлической световой опоры на малолетнего ребенка, предъявлено обвинение.

Напомним, в июле текущего года во время прогулки на площади Ленина в г. Орле малолетний ребенок получил травмы в результате падения на него металлической световой опоры.

В связи с выявленными нарушениями закона по материалам прокурорской проверки было  возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре области. И.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2020 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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