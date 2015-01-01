И один в поле воин: Фёдор Тимохин — человек и гражданин

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

«Излишняя принципиальность, стремление к справедливости и идеализации, повышенные требования к себе и обществу, — все это у вас обострено, поэтому вы не можете работать в органах», — так в свое время Федору Тимохину из Мценска объяснили невозможность его дальнейшего пребывания в рядах правоохранителей. После этого нашему герою, который искренне считал и считает, что эти качества необходимы каждому, кто служит в правоохранительной системе и органах госвласти, ничего не оставалось, как добиваться «торжества закона и справедливости». Как говорит сам Тимохин, он не борется с властью, он лишь пытается подвигнуть её на принятие справедливых решений, реализуя таким образом свои гражданские права. В интервью нашему изданию Федор Иванович Тимохин поделился своими мыслями по поводу того, как сделать нашу жизнь лучше и как добиться соблюдения прав граждан, которые по Конституции РФ являются единственным источником власти.

Фёдор Иванович, вы известны своей нетерпимостью к казнокрадам и к произволу недобросовестных чиновников. По сути, вы с этим боретесь в одиночку. Один в поле воин?

Я участвовал более чем в пятистах судебных заседаниях только в областном суде по отстаиванию своих прав и законных интересов, и, признаюсь, доставил немало неприятностей тем, кто их нарушает. Кто-то обвиняет меня в сутяжничестве, в ненормальной активности, ведь своими жалобами в различные инстанции я многим не даю покоя. Но, к счастью, среди правоохранителей, депутатов и чиновников много порядочных людей, которые встают на мою сторону. Иначе я ничего не смог бы добиться. В 70-е годы меня действительно уволили из органов внутренних дел; я в открытую заявил о пьянстве начальства и о бардаке в нашем подразделении. Вот за «излишнюю принципиальность» и уволили. А много позднее я на себе еще раз испытал, что такое отсутствие этого качества у сотрудников правоохранительных органов. Убили мою мать, дом разграбили, и никто не понес за это ответственность. По этим и другим фактам было возбуждено 18 уголовных дел, я требовал привлечения виновных к ответственности. Глубокой ночью в окно моей квартиры бросали бутылку с зажигательной смесью, бросали на балкон взрывное устройство, к счастью, оно не сработало, пытались выбить ногами дверь, все это делалось для того, чтобы подавить мою волю. После такого человек либо сломается, либо будет добиваться торжества закона. Я не сломался.

Говорят, что в Мценске не осталось ни одного должностного лица, чья деятельность не находилась бы под вашим пристальным вниманием.

Мценск — мой родной город, и я считаю, что нельзя проходить мимо безобразий. По моему мнению, в период, когда главой администрации Мценска был Сергей Волков, ныне он является депутатом облсовета, безобразий было особенно много. Все началось со строительства путепровода через железную дорогу. Дорогостоящий проект, в который вложено столько сил и средств… И вдруг сдача объекта затягивается. Строители моста — иногородние, по всей видимости, знакомые главы администрации, что само по себе возмутительно: в Мценске масса людей без работы, но почему — то нужно было нанимать людей со стороны. Я начал выяснять, будет ли выплачена неустойка, обратился в полицию. Получил отписку, что сдача объекта отсрочена в связи с погодными условиями. Уголовно наказуемых фактов не выявлено. А разве при составлении договора погодные условия не учитывались? Если учитывались, то возможно, неустойка просто оказалась в чьем-то кармане.

Развален Мценский филиал Орел-ГТУ. Из шести корпусов филиала остался только один, выдавлены лучшие преподаватели, среди них кандидаты наук. Можно себе представить, что пришлось испытать этим людям. Количество учащихся — будущих технологов, инженеров, строителей, экономистов — сократилось почти в три с половиной раза. Сейчас гимназия в удручающем состоянии: даже туалет у детей отобрали, остался только один. О чем можно говорить? Проходит очередная череда увольнений — по второму кругу. Может эта так называемая реформа сама по себе и неплоха. Но проведена она настолько неуклюже и непрофессионально, что поневоле задумываешься: кому это было выгодно?

При Волкове в городе началась массовая вырубка деревьев, думаю, пилили не только деревья, но и немалые деньги, которые перечислялись муниципалитетом «МУП «Коммунальщик». Дошло до того, что в сквере Танкистов я обнаружил совершенно здоровую красавицу-березу, которую пустили «под нож». По моей инициативе полиция начала проверку, мне ответили, что береза была спилена пять лет назад, была больная и т. д., в возбуждении уголовного дела, естественно, отказали. Хотя позже экспертиза показала, что дерево было здоровое, и спилено оно недавно. Я добился того, что природоохранная прокуратура внесла главе администрации Мценска Волкову представление: было установлено, что муниципальные нормативные акты, регулирующие порядок сноса и восстановления зеленых насаждений, составлены с нарушениями, также внесено представление по факту отсутствия контроля за выполнением работ по сносу и восстановлением зеленых насаждений.

Я неоднократно обращал внимание на тот факт, что большинство работ в городе выполняется приезжими из Курска и Белгородской области, думаю, специально «выписанными» из других регионов людьми, в то время как жители Мценска вынуждены уезжать в Москву, чтобы работать охранниками в магазинах. Эта схема не новая: еще в советское время в колхозах местные не строили склады и коровники, для этих целей приглашали людей из Украины, соседних областей, даже из Армении. Работу сделали, деньги в карман положили, председателю отстегнули, и ищи — свищи. Думаете случайно на строительстве юбилейных объектов в Орле, на реконструкции площади Ленина в Мценске нанимали иногородних подрядчиков? Считаю, схема тут одна и та же. Ремонтировали площадь Ленина в Мценске, на эти цели потратили почти столько же средств, сколько на ремонт площади Ленина в Орле. Этот факт сразу меня насторожил. Ведь объем и качество работ не сравнимы. В Мценске был положен асфальт, а не плитка, памятник Ленину отделали некондиционной плиткой, которая уже отвалилась; с асфальтом тоже проблемы. Этой же «халтурной» фирме потом доверили благоустройство мценских дворов и улиц. Я прочитал, что в Орле при строительстве юбилейных объектов был похищен миллиард рублей. А кто посчитает, сколько было наворовано в Мценске?

Вы заняли активную позицию в отношении муниципального имущества, которое выкупалось фирмой с загадочным названием «Эйч энд Ви». Чем закончилось ваше разбирательство?

Я выяснил, что фирму, к которой, по моим сведениям, перешли несколько муниципальных объектов, учредил житель Орловского района. Какое отношение он имеет к Волкову и Мценску? Думаю, что самое прямое, ведь к этой фирме при Волкове удивительным образом «перекочевали» бывшая художественная галерея, помещение бывшей АТС по ул. Кузьмина, здание прокуратуры и другие объекты, к тому же латинская « V » в названии фирмы может быть первой буквой известной фамилии. Галерея теперь переоборудована под ресторан и школу иностранных языков, в других помещениях — магазины. Я считаю, власть должна избавляться только от обременительного имущества, иначе у такой приватизации сомнительные цели. Только в марте текущего года прокуратура области, рассмотрев мое обращение, признала принятие решений о приватизации муниципального имущества «Эйч энд Ви» «в отсутствие объективного экономического обоснования», что является нарушением требований законодательства. Сейчас этим вопросом занимается генеральная прокуратура.

У вас скопились горы переписок с всевозможными органами, ведомствами и службами, даже самых незначительных результатов вам приходится добиваться годами. Нельзя не признать, что вы обладаете удивительным терпением…

Многие говорят мне: брось все, забудь, но, знаете, мною ведь движут не болезненные или корыстные интересы. Я просто смотрю в Конституцию РФ, и там написано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через своих представителей в органах госвласти и органах местного самоуправления. Я добиваюсь того, чтобы те, кто не соблюдает основы нашего конституционного строя, в органах госвласти не работали. Этот путь длинный и трудный, но я его пройду.

Ольга Рождествина

Федор Тимохин много лет занимается изготовлением оригинальной мебели из ивовых прутов. Это ремесло он перенял от своего отца — в далеком 1989 году Иван Тимохин изготовил диван для руководителя ГДР Эриха Хонеккера. А Федор Иванович Тимохин воссоздал мебель для музея-усадьбы «Ясная поляна» взамен пришедшей в негодность. В сентябре прошлого года музей посещал президент страны Владимир Путин. На веранде дома Л.Н. Толстого он сидел на «толстовской» мебели, которую воссоздал Федор Иванович Тимохин.