1 декабря 2021



«И получается круглосуточное пьянство»

№41 (665) от 1 декабря 2021 г.

Вот уже больше года во дворах домов по улице Комсомольской за остановкой «Автосельмаш» не прекращается «сельская дискотека»: после девяти вечера детские площадки и зоны отдыха оккупируют маргинальные личности всех возрастов, распивающие спиртные напитки.

Что происходит после «распития», известно всем, но здесь, в освещенных и отремонтированных дворах с множеством скамеек, детских горок и каруселей, любители спиртного чувствуют себя особенно хорошо: им есть где посидеть, потанцевать, поваляться и подраться. Вечерами, когда сетевые магазины прекращают продавать спиртное, на смену им приходит местная разливочная, организованная прямо на остановке общественного транспорта. Данная «лечебница» закрывается в десять утра, когда «просыпаются» конкуренты. В это время некоторые клиенты «рюмочной» еще не расходятся по домам: кто-то дремлет на скамейке, кто-то засыпает, скатившись с детской горки, а кто-то, перепутав день с ночью, устраивается на ночлег прямо на проезжей части.

– Это распивочное заведение на остановке открылось больше года назад, и с тех пор нам нет покоя, – рассказывает жительница дома №4 по переулку Ботаническому. – Посмотрите на эти фотографии: вон он у горки спит, это с утречка, вот толпа подростков: сидят, веселятся. Они все идут в эту разливочную, скидываются, покупают там спиртное – и прямиком в наш двор. В основном это молодежь. Подъезжают машины, мотоциклы, устраивают пьянки-гулянки, танцы, крики, и все это вечером, после девяти, и ночью. Подтягиваются и наши местные алкаши. Все тусуются на детской площадке. В основном это происходит во дворе дома 191 по Комсомольской, но от пьяных воплей страдают и жильцы домов 189, 193 и Ботанического переулка, 4. Через раз приходится вызывать полицию.

– Последний раз я недели три назад вызывала полицию, потому что в одиннадцать вечера на скамейке у меня под окнами пьяные подростки, где-то по четырнадцать лет, не больше, затеяли драку, – рассказала жительница дома № 193. – Один из них начал демонстрировать приемы борьбы, потом всё это переросло в драку. И такое у нас случается очень часто. «Рюмочная» открывается в десять, то есть подросток набрал с кем-то на бутылочку, позвонили, им открыли, купили – распили, и все последствия. Закрываются «Магнит» и «КБ» – открывается рюмочная, и получается круглосуточное пьянство.

– Продавца вы не увидите, света в этой «рюмочной» нет, как будто нет там никого. Вы звоните, вам открывают, и вы заходите. Беспрепятственно. Какая там пандемия, о чем вы! Пускают всех! Раньше вообще было написано: «Водка – один звонок», «Вино – три звонка», «Коньяк – два звонка».

– Я лично звонила в городскую администрацию, молодой человек взял трубку, он подтвердил, что приходила комиссия, действительно, на автобусной остановке открывать такой «буфет» нельзя, тем более школа и техникум рядом. А дальше он мне сказал, что дело передано в суд, и признался: вряд ли что-то получится, потому что очень «крутой» хозяин. Это было еще в том году. Год назад.

– Сто девяносто первый дом страдает больше всех: и танцы устраивают, и нужду здесь справляют. «Трансмаш» всегда считался криминальным районом. Так зачем позволять здесь такое, зачем спаивать молодежь?

– У нас говорили, что даже детям здесь наркотики предлагали, жевательные конфетки, хорошо, родители были рядом, заметили и вызвали полицию.

– Вот аллея на Комсомольской, где все гуляют. Установили здесь скамейки перед выборами. Буквально через неделю первая же скамейка, которая стояла возле этой разливочной, была сломана. Прошло еще два месяца, и у нас осталась только одна лавка! Приезжает на автовокзал деклассированная молодежь, как раньше говорили, напиваются, и вся вот эта пьяная толпа весь вечер у нас гуляет. А вечером они заходят в этот буфет и домой уже не уезжают. Мы в субботу ходим на ярмарку рано, и сколько раз мы видим: сидят на остановке пьяные ребята и пьют. Пьют, не отходя от кассы. А ночью здесь и гонки устраивают на тротуаре, на мотоциклах, на машинах гоняют. После этого «ночного буфета».

– Кто у нас в городе такой неприкасаемый? Чьё это заведение? – задаются вопросами жители Комсомольской.

Еще в августе 2020 года жители домов 191, 193 и 189 по улице Комсомольской и дома №4 по переулку Ботаническому направили коллективную жалобу прокурору Заводского района по поводу незаконной продажи спиртного на остановке общественного транспорта «Автосельмаш»:

«На остановке «Автосельмаш» открыли буфет «Галерея напитков», где продается алкоголь. Буфет работает с 21 до 10.00, – сообщали граждане. –

Во дворах наших домов лица, посещающие это заведение, распивают спиртные напитки, шумят, нецензурно бранятся, справляют нужду в местах, предназначенных для отдыха жителей. Возникает вопрос: на каком основании на остановке общественного транспорта открыто и работает данное заведение, несмотря на возмущение жителей близлежащих домов?»

Жители также обратили внимание прокуратуры, что через дорогу находятся школа №12 и строительный колледж, и попросили надзорное ведомство провести соответствующую проверку, а также принять меры. Под обращением подписались более сорока человек.

Прокуратура Заводского района г. Орла, в свою очередь, направила обращение жителей по подведомственности – начальнику ОП №2 УМВД по г. Орлу и руководителю управления Роспотребнадзора по Орловской области. Как отреагировала на обращение граждан полиция, до сих пор неизвестно, а вот региональное управление Роспотребнадзора отправило письмо жителей в департамент промышленности и торговли Орловской области – «для рассмотрения в пределах компетенции и ответа заявителю».

Как рассказала «ОС» тот самый «заявитель» – старшая по одному из «пострадавших» домов, никаких ответов на свое обращение она до сих пор не получила. Также неизвестна судьба иска, якобы направленного в суд администрацией города Орла.

Ситуация не меняется. Более того, вечером в минувшую пятницу в переулке Ботаническом чудом не оказался под колёсами машин один из любителей «ночного отдыха под гитару». Молодой мужчина крепко спал прямо на проезжей части, один из водителей заметил его в самый последний момент, два других помогли оттащить его на обочину. И такие ситуации повторяются изо дня в день. С тех пор как на «Трансмаше» появился ночной буфет с целой «галереей напитков», которому можно работать на остановке общественного транспорта.

Так кто же у нас в городе такой неприкасаемый?

Ольга Рождествина

 

 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Разруха за тридцать миллионов
Денег нет, а ямы есть
Опубликовано 01 Дек 2021 в 15:16. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 142

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"