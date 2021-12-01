«И получается круглосуточное пьянство»

№41 (665) от 1 декабря 2021 г.

Вот уже больше года во дворах домов по улице Комсомольской за остановкой «Автосельмаш» не прекращается «сельская дискотека»: после девяти вечера детские площадки и зоны отдыха оккупируют маргинальные личности всех возрастов, распивающие спиртные напитки.

Что происходит после «распития», известно всем, но здесь, в освещенных и отремонтированных дворах с множеством скамеек, детских горок и каруселей, любители спиртного чувствуют себя особенно хорошо: им есть где посидеть, потанцевать, поваляться и подраться. Вечерами, когда сетевые магазины прекращают продавать спиртное, на смену им приходит местная разливочная, организованная прямо на остановке общественного транспорта. Данная «лечебница» закрывается в десять утра, когда «просыпаются» конкуренты. В это время некоторые клиенты «рюмочной» еще не расходятся по домам: кто-то дремлет на скамейке, кто-то засыпает, скатившись с детской горки, а кто-то, перепутав день с ночью, устраивается на ночлег прямо на проезжей части.

– Это распивочное заведение на остановке открылось больше года назад, и с тех пор нам нет покоя, – рассказывает жительница дома №4 по переулку Ботаническому. – Посмотрите на эти фотографии: вон он у горки спит, это с утречка, вот толпа подростков: сидят, веселятся. Они все идут в эту разливочную, скидываются, покупают там спиртное – и прямиком в наш двор. В основном это молодежь. Подъезжают машины, мотоциклы, устраивают пьянки-гулянки, танцы, крики, и все это вечером, после девяти, и ночью. Подтягиваются и наши местные алкаши. Все тусуются на детской площадке. В основном это происходит во дворе дома 191 по Комсомольской, но от пьяных воплей страдают и жильцы домов 189, 193 и Ботанического переулка, 4. Через раз приходится вызывать полицию.

– Последний раз я недели три назад вызывала полицию, потому что в одиннадцать вечера на скамейке у меня под окнами пьяные подростки, где-то по четырнадцать лет, не больше, затеяли драку, – рассказала жительница дома № 193. – Один из них начал демонстрировать приемы борьбы, потом всё это переросло в драку. И такое у нас случается очень часто. «Рюмочная» открывается в десять, то есть подросток набрал с кем-то на бутылочку, позвонили, им открыли, купили – распили, и все последствия. Закрываются «Магнит» и «КБ» – открывается рюмочная, и получается круглосуточное пьянство.

– Продавца вы не увидите, света в этой «рюмочной» нет, как будто нет там никого. Вы звоните, вам открывают, и вы заходите. Беспрепятственно. Какая там пандемия, о чем вы! Пускают всех! Раньше вообще было написано: «Водка – один звонок», «Вино – три звонка», «Коньяк – два звонка».

– Я лично звонила в городскую администрацию, молодой человек взял трубку, он подтвердил, что приходила комиссия, действительно, на автобусной остановке открывать такой «буфет» нельзя, тем более школа и техникум рядом. А дальше он мне сказал, что дело передано в суд, и признался: вряд ли что-то получится, потому что очень «крутой» хозяин. Это было еще в том году. Год назад.

– Сто девяносто первый дом страдает больше всех: и танцы устраивают, и нужду здесь справляют. «Трансмаш» всегда считался криминальным районом. Так зачем позволять здесь такое, зачем спаивать молодежь?

– У нас говорили, что даже детям здесь наркотики предлагали, жевательные конфетки, хорошо, родители были рядом, заметили и вызвали полицию.

– Вот аллея на Комсомольской, где все гуляют. Установили здесь скамейки перед выборами. Буквально через неделю первая же скамейка, которая стояла возле этой разливочной, была сломана. Прошло еще два месяца, и у нас осталась только одна лавка! Приезжает на автовокзал деклассированная молодежь, как раньше говорили, напиваются, и вся вот эта пьяная толпа весь вечер у нас гуляет. А вечером они заходят в этот буфет и домой уже не уезжают. Мы в субботу ходим на ярмарку рано, и сколько раз мы видим: сидят на остановке пьяные ребята и пьют. Пьют, не отходя от кассы. А ночью здесь и гонки устраивают на тротуаре, на мотоциклах, на машинах гоняют. После этого «ночного буфета».

– Кто у нас в городе такой неприкасаемый? Чьё это заведение? – задаются вопросами жители Комсомольской.

Еще в августе 2020 года жители домов 191, 193 и 189 по улице Комсомольской и дома №4 по переулку Ботаническому направили коллективную жалобу прокурору Заводского района по поводу незаконной продажи спиртного на остановке общественного транспорта «Автосельмаш»:

«На остановке «Автосельмаш» открыли буфет «Галерея напитков», где продается алкоголь. Буфет работает с 21 до 10.00, – сообщали граждане. –

Во дворах наших домов лица, посещающие это заведение, распивают спиртные напитки, шумят, нецензурно бранятся, справляют нужду в местах, предназначенных для отдыха жителей. Возникает вопрос: на каком основании на остановке общественного транспорта открыто и работает данное заведение, несмотря на возмущение жителей близлежащих домов?»

Жители также обратили внимание прокуратуры, что через дорогу находятся школа №12 и строительный колледж, и попросили надзорное ведомство провести соответствующую проверку, а также принять меры. Под обращением подписались более сорока человек.

Прокуратура Заводского района г. Орла, в свою очередь, направила обращение жителей по подведомственности – начальнику ОП №2 УМВД по г. Орлу и руководителю управления Роспотребнадзора по Орловской области. Как отреагировала на обращение граждан полиция, до сих пор неизвестно, а вот региональное управление Роспотребнадзора отправило письмо жителей в департамент промышленности и торговли Орловской области – «для рассмотрения в пределах компетенции и ответа заявителю».

Как рассказала «ОС» тот самый «заявитель» – старшая по одному из «пострадавших» домов, никаких ответов на свое обращение она до сих пор не получила. Также неизвестна судьба иска, якобы направленного в суд администрацией города Орла.

Ситуация не меняется. Более того, вечером в минувшую пятницу в переулке Ботаническом чудом не оказался под колёсами машин один из любителей «ночного отдыха под гитару». Молодой мужчина крепко спал прямо на проезжей части, один из водителей заметил его в самый последний момент, два других помогли оттащить его на обочину. И такие ситуации повторяются изо дня в день. С тех пор как на «Трансмаше» появился ночной буфет с целой «галереей напитков», которому можно работать на остановке общественного транспорта.

Так кто же у нас в городе такой неприкасаемый?

Ольга Рождествина