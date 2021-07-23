И снова дети-инвалиды получили медицинские изделия только после вмешательства прокуратуры

Судом удовлетворены исковые требования Ливенской межрайонной прокуратуры интересах 3 детей-инвалидов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства,

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям трех местных жителей о нарушении прав их детей, имеющих инвалидность, на надлежащее обеспечение медицинскими изделиями.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства необходимые медицинские изделия детям своевременно не предоставлялись.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании областного депздрава обеспечить их медицинскими изделиями в соответствии с имеющейся потребностью. Советским районным судом г. Орла требования ведомства удовлетворены в полном объеме. Решения суда обращены к немедленному исполнению.