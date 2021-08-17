И снова орловские чиновники выдали больному ребенку лекарство только после вмешательства прокуратуры

Новосильская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении при обеспечении лекарственными препаратами детей за счет бюджетных средств.

Установлено, что маленькая девочка имеет инвалидность и нуждается в лечении с применением определенных лекарственных препаратов. В соответствии с действующим законодательством препараты должны предоставляться ребенку бесплатно. Однако в нарушение действующего законодательства ребенок своевременно лекарствами обеспечен не был.

Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании облдепартамента здравоохранения обеспечить ребенка — инвалида лекарственными препаратами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом. Судом требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению. В настоящее время девочка обеспечена необходимыми лекарствами, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.