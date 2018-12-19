И в «зимних садах» зацветут помидоры…

№43 (536) от 19 декабря 2018 г.

11 декабря в Орловском районе на территории бывшего совхоза «Юбилейный» торжественно открыли тепличный комплекс. Об открытии сообщили представители структуры петербургского AК Group — ООО «Агропромышленная компания «Кумир», выкупившего имущество обанкротившегося ОАО «Юбилейное» в 2014 году. Площадь теплиц — 7,5 га. Собственно, овощей как таковых орловчане не увидят ещё до марта 2019 года, нам показали лишь построенный комплекс и закладку будущего урожая.

Напомним, все эти годы орловские чиновники от АПК, который возглавляет Дмитрий Бутусов, озвучивали иные параметры проекта. К примеру, в июле 2015 года заявляли, что первая очередь будет запущена в 2016 году, а весь комплекс целиком – в 2018-м. Как сообщается, в настоящее время в 7,5 га проекта вложено 1,75 млрд рублей. В конце ноября (во время подготовки теплиц к открытию) объем инвестиций в первую очередь оценивался в 1,5 млрд рублей.

Об инвестициях и проектных урожаях

Отрывая тепличный комплекс, губернатор Клычков сказал следующее:

— Это рабочие места, это налоги, это свежие овощи, выращенные на своей земле, — сказал Андрей Клычков. — Нам предстоит кропотливая работа, ведь завершена только первая очередь строительства комплекса. Общая сумма инвестиций, вложенных в масштабный проект, составит в итоге более 4 млрд рублей. Мы будем получать до 4,5 тысячи тонн продукции в год, а со строительством второй очереди — 10 тысяч тонн овощей в год. То есть мы не только полностью обеспечим потребности жителей Орловщины в свежих овощах круглый год, но и сможем выйти со своей продукцией за пределы региона. Стоит отметить, что в ближайшие месяцы на Орловщине ожидается открытие ещё двух тепличных комплексов — в Болховском и Новосильском районах.

Что ж, лёд тронулся, но станут ли задержавшиеся на старте проекты успешными? Попробуем разобраться. Учитывая то, что другие регионы за последние три года (с 2015 по 2018), значительно, более чем в три раза, нарастили производство тепличных овощей, этот рынок стал высококонкурентным. По самым скромным подсчетам, при соблюдении всех необходимых технологий, удачной конъюнктуре цен на готовую продукцию, оптимальных ценах на энергоносители и прочих факторах, окупаемость подобных проектов достигает 8-10 лет. Существенно влияет на результат и отсутствие собственных активов и компетенций управления проектами у предприятий, решивших развивать тепличный бизнес.

Еще один важный момент. Нередко проекты, заявленные как импортозамещающие, таковыми не оказываются. Не случайно на прошедшем в начале декабря форуме «Тепличные комплексы России» гендиректор индустриального комплекса «Агрисовгаз» Алексей Вялов заявил о необходимости минимизировать использование импортных материалов при строительстве тепличных комплексов в РФ.

-Хочу предложить, чтобы государство возвращало 20% от затрат только в случае, если импортная составляющая в капитальных вложениях на строительство не будет превышать 20%», — отметил Вялов. По его словам, большинство инвестиций в строительство тепличных комбинатов происходит следующим образом: рассчитывается объем инвестиций с чрезмерным запасом, вкладывается 20% собственных средств от общего объема капвложений, а всю остальную сумму предприниматели добирают за счет льготного кредита под низкие проценты.

— Далее купили импортное оборудование и системы практически на всю сумму кредита, тем самым укрепив голландскую экономику. А потом еще 20% государство возвратило инвестору в виде премии за укрепление экономики Евросоюза. То есть инвестор, не потратив в итоге своих денег, за российские деньги помог Евросоюзу, — заявил спикер.

По мнению Вялова, в результате судьба многих подобных тепличных комплексов складывается плачевно. Эксплуатационным службам во многих случаях не удается добиться проектных урожаев, не покрываются затраты, комбинаты банкротятся. В итоге при затраченных инвестициях приходится закупать овощи в Турции, Израиле и других странах.

Популизм против здравого смысла

У специалистов в сфере АПК есть сомнения в компетентности областных аграрных чиновников, которые обязаны развивать многоотраслевое сельское хозяйство. К чему приведёт ставка на дорогой защищенный грунт и развал традиционного полевого овощеводства и картофелеводства в Орловском регионе? Не получится ли так, что лет через пять-семь в Орловской области не останется ни того, ни другого?

Смогут ли конкурировать в условиях дорогой, практически круглогодичной светокультуры орловские тепличные хозяйства с аналогичными предприятиями в южных регионах и с товарной продукцией, выращенной летом в открытом грунте, — большой вопрос. По оценкам экспертов, только затраты на электроэнергию составляют 30-40 руб/кг овощной продукции в закрытом грунте.

Как правило, тепличные томаты высеваются в декабре, а собираются с конца марта до середины ноября. Безусловно, потребительский спрос граждан с июля по сентябрь будет выше на томаты, выращенные по традиционным технологиям в открытом грунте.

Тепличные огурцы выращиваются, как правило, в два этапа. В первом посев осуществляется до середины декабря, готовая продукция на выходе — с конца января до начала июля. Второй посев происходит в июле, а урожай собирается с августа до 10−15 ноября. Так что с конца июня до середины сентября ароматные огурцы с грядки будут вне конкуренции.

Похоже, о том, что такое овощеводство и как его нужно развивать, ни Бутусов, ни восторженный Клычков внятного представления не имеют. Иначе популизм не одержал бы победу над здравым смыслом.

Вспомним хотя бы «предвыборную» экскурсию врио Клычкова 12 марта 2018 года на единственное специализированное овощеводческое предприятие ООО «Виннер» в Мценском районе. Сельскохозяйственная организация, в которой трудились более 250 человек, ещё недавно выращивала картофель, капусту (цветную, белокочанную, брокколи), кабачки, тыкву, стручковую фасоль, зелёный горошек, морковь, красную свёклу. В этом году предприятие внезапно обанкротилось.

Репортажи подконтрольных губернатору СМИ о результатах поездки Клычкова в ООО «Глазуновские сады» в начале декабря текущего года ничего, кроме недоумения, не вызывают. Каждый школьник из курса ботаники знает, что яблони с листьями зимой – это отклонение от нормы, вызванное нарушениями в технологиях возделывания культуры. Стоит учитывать, что на закладку этого «зимнего» сада, наверняка, выделялись государственные субсидии. Так стоило ли снимать подобные «эксперименты» на камеру и тем более преподносить как образец для распространения опыта? Стоило ли ответственным чиновникам, имея на территории региона крупный селекционный центр плодовых культур (ВНИИ СПК), пиарить не приспособленные к возделыванию в условиях средней полосы сорта яблони?

Заявления о том, что и в дальнейшем сады будут закладываться из посадочного материала из Краснодарского края, и вовсе обескураживают. Так как насчет бренда «орловское яблоко»? И планирует ли правительство области поддерживать местных товаропроизводителей?

«Какие вредные враки!»

К недавнему визиту Клычкова в Минсельхоз команда Бутусова подготовила очередной шедевральный отчет. Его опубликовали на официальном портале Орловской области.

Оказывается, в Орловской области большое внимание уделяется развитию растениеводства. Для сохранения урожая овощей и картофеля уже сейчас в регионе функционируют 15 плодоовощехранилищ, а также реализуется проект строительства нового оптово-распределительного центра, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2020 год. И, что совсем удивительно, помимо зерна, масла рапсового, масла подсолнечного и сахара, регион экспортирует ещё и… овощи. Это уже какой-то фельетон. По итогам 2017 года продовольственный рынок Орловской области был обеспечен овощами местного производства лишь на 70 %, в этом году из-за прекращения производства овощей ООО «Виннер» ситуация лишь ухудшилась.

Возможно, рисуя оптимистичные цифры в докладе губернатору для министра сельского хозяйства, чиновники рассчитывали на недостаточную осведомленность новой команды министерства и смену профильного руководителя департамента растениеводства в МСХ? Ведь верит же Клычков докладам Бутусова, может, и министр Патрушев проникнется?

Вот по этому поводу есть сомнения. Достаточно взглянуть на данные Росстата, чтобы понять несостоятельность бодрого рапорта орловских чиновников.

На 1 ноября 2018 года хозяйствами всех категорий Орловской области произведено всего 41,9 тыс. тонн овощей (95,6 % к 2017 году). По данному показателю наш регион занимает лишь 15 место из 17, среди субъектов ЦФО мы опередили только Костромскую и Ивановскую области. Более 80 % производства овощей в Орловском регионе обеспечивают хозяйства населения, выращивающие овощи на приусадебных участках и не вовлеченные в товарные отношения. О каком экспорте овощей может идти речь, если показатель самообеспеченности региона по овощам в текущем году снизился до 60 %?

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий Орловской области также существенно сократилось. По итогам 2018 года оно составило

261,9 тыс. тонн (92,8 % к 2017 году). Три четверти объёма картофеля в регионе производится на личных приусадебных участках граждан.

Так владеет ли Клычков реальными цифрами? Если нет, то в Минсельхозе могут подсказать.

Наталья Зарубина

К сведению:

Из сообщения Минсельхоза России от 5 декабря 2018 года:

«Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 4 декабря 2018 г. в целом по стране составил 896,2 тыс. тонн (+28,2% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе собрано огурцов — 537,8 тыс. тонн (+18,0%), томатов — 344,5 тыс. тонн (+48,1%), прочих овощных культур — 13,9 тыс. тонн (+26,3%).

Лидерами по производству тепличных овощей среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край – 76,0 тыс. тонн, Ставропольский край – 73,6 тыс. тонн, Липецкая область – 65,1 тыс. тонн, Московская область – 53,4 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 46,3 тыс. тонн».

Статистика:

По данным Росстата, в 2017 году в Орловской области было собрано лишь 1,9 тыс. т овощей закрытого грунта (в том числе 0,6 тыс. т огурцов и менее 1 тыс. т томатов), весь этот объем приходился на хозяйства населения, выращивающего овощи в самых простых теплицах, с пленочным и поликарбонатным покрытием, без применения супертехнологий.