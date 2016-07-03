ИФНС по г. Орлу информирует

С 1 февраля 2017 года начнет действовать новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

ИФНС России по г. Орлу напоминает: с 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 1 февраля 2017 года предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок применения ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие. Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года.

Инспекция ФНС России по г. Орлу сообщает, что для применения с 1 июля 2017 года ККТ нового образца необходимо уже сейчас подготовиться к переходу на новый порядок применения ККТ, учитывая возможности и загруженность центров технического обслуживания.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru или по телефону 39-21-40.

ИФНС России по г. Орлу