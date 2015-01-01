ИФНС по г. Орлу информирует

ИФНС по г. Орлу напоминает о сроке предоставления сведений по форме 2-НДФЛ за 2016 год.

Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые налоговыми агентами, обязаны удерживать и перечислять НДФЛ c выплаченных физлицам доходов. Однако, кроме этого, они должны сдавать в ИФНС сведения об этом. По итогам 2016 года такие сведения представляют по форме 2-НДФЛ.

Справки 2-НДФЛ с признаком 2 в отношении физлиц, которым налоговый агент выплачивал доходы в отчетном году, но с этих доходов НДФЛ не был удержан, подаются не позднее 1 марта 2017года.

В свою очередь справки 2-НДФЛ с признаком 1 в отношении абсолютно всех физлиц, которым налоговый агент выплачивал доходы в отчетном году предоставляются не позднее 3 апреля 2017 года. Если организация ликвидируется или реорганизуется в середине года, то такую справку нужно подать за период с начала налогового периода до даты ликвидации или реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ).

Особое внимание следует обратить на то, что ежеквартальная сдача в ИФНС расчетов по форме 6-НДФЛ в 2016 году не освобождает налоговых агентов от представления в 2017 году справок 2-НДФЛ по итогам 2016 года. Эти формы совершенно разные. Расчет 6-НДФЛ формируется в целом по организации, а справка 2-НДФЛ – по каждому человеку, сообщает ИФНС России по г. Орлу.