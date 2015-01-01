ИФНС по г. Орлу информирует

ИФНС по г. Орлу напоминает о сроке предоставления сведений по форме 2-НДФЛ за 2016 год.

Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые налоговыми агентами, обязаны удерживать и перечислять НДФЛ c выплаченных физлицам доходов. Однако, кроме этого, они должны сдавать в ИФНС сведения об этом. По итогам 2016 года такие сведения представляют по форме 2-НДФЛ.

Справки 2-НДФЛ с признаком 2 в отношении физлиц, которым налоговый агент выплачивал доходы в отчетном году, но с этих доходов НДФЛ не был удержан, подаются не позднее 1 марта 2017года.

В свою очередь справки 2-НДФЛ с признаком 1 в отношении абсолютно всех физлиц, которым налоговый агент выплачивал доходы в отчетном году предоставляются не позднее 3 апреля 2017 года. Если организация ликвидируется или реорганизуется в середине года, то такую справку нужно подать за период с начала налогового периода до даты ликвидации или реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ).

Особое внимание следует обратить на то, что ежеквартальная сдача в ИФНС расчетов по форме 6-НДФЛ в 2016 году не освобождает налоговых агентов от представления в 2017 году справок 2-НДФЛ по итогам 2016 года. Эти формы  совершенно разные. Расчет 6-НДФЛ формируется в целом по организации, а справка 2-НДФЛ – по каждому человеку, сообщает ИФНС России по г. Орлу.

 

В Орле автомобильного вора задержал хозяин угнанной машины
На ж/д станции «Орёл» изъяли крупную партию наркотиков
Присяжные решили, что орловцы, бросившие под поезд своего знакомого, не виновны
Опубликовано 20 Фев 2017 в 14:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"