ИФНС по г. Орлу информирует: налоговый вычет можно получить и при дистанционном обучении

По закону родители, опекуны или попечители, в том числе и бывшие, имеют право на социальный налоговый вычет за обучение своих детей (подопечных). Вернуть можно 13% от суммы расходов на обучение в пределах 50 тысяч рублей.

Для получения вычета есть два ограничения – возраст детей не более 24 лет и очная форма обучения.

При этом очное обучение может проходить дистанционно. Как пояснил Минфин в письме от 07.09.2017 №03-04-06/57590, дистанционный способ обучения – это не форма, а образовательная технология, которая позволяет общаться преподавателю и ученику.

При предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по НДФЛ за обучение его детей (подопечных) определяющее значение имеют не образовательные технологии, используемые при обучении, а факт очного обучения в образовательных учреждениях.

Для подтверждения права на получение этого вычета можно представить любые документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг ребенку (подопечному) налогоплательщика по очной форме обучения.

В частности, такими документами могут быть договор с образовательной организацией с указанием в нем очной формы обучения ребенка (подопечного), справка о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме, а также выписка из внутренних документов организации (копии таких документов), информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2017 в 14:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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