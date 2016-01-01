ИФНС по г. Орлу информирует о декларационной кампании — 2017

ИФНС России по г. Орлу напоминает, что 1 января 2017 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2016 году, в том числе:

— от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), сдачи в аренду транспортных средств, жилых и нежилых помещений;

— от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, а также в виде подарков; и т.д.

Кроме того, декларацию по форме 3-НДФЛ должны представить индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты).

Срок представления налоговой декларации 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля 2017 года, сумму рассчитанного налога следует уплатить не позднее 15 июля 2017 года.

Представить налоговую декларацию можно одним из способов: лично, посредством почтовых отправлений, электронно, в том числе через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», информирует ИФНС по г. Орлу.

 

С 1 октября в Орловской области зарплата медицинских работников вырастет на 6,5%
В Орловской области помощь для подготовки детей к школе получили 7 тыс. семей
Путин включил в состав Совета по противодействию коррупции Александра Бречалова
Опубликовано 18 Янв 2017 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 50

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"