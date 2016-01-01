ИФНС по г. Орлу информирует о декларационной кампании — 2017

ИФНС России по г. Орлу напоминает, что 1 января 2017 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2016 году, в том числе:

— от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), сдачи в аренду транспортных средств, жилых и нежилых помещений;

— от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, а также в виде подарков; и т.д.

Кроме того, декларацию по форме 3-НДФЛ должны представить индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты).

Срок представления налоговой декларации 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля 2017 года, сумму рассчитанного налога следует уплатить не позднее 15 июля 2017 года.

Представить налоговую декларацию можно одним из способов: лично, посредством почтовых отправлений, электронно, в том числе через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», информирует ИФНС по г. Орлу.