ИФНС по г. Орлу информирует: С 2017 года упрощаются условия для применения УСН
Существенные изменения по упрощенной системе налогообложения вступили в силу с 1 января 2017 года. Изменения касаются лимитов дохода, которые позволяют перейти на упрощенную систему налогообложения и оставаться на ней, а также стоимости имущества, которым можно владеть при применении данного режима налогообложения.
Согласно поправкам в главу 26.2 Налогового кодекса, порог доходов для перехода на упрощенную систему налогообложения повышен до 90 млн. рублей за девять месяцев предыдущего года. Также вдвое — с 60 до 120 млн. рублей — увеличен предельный размер выручки за отчетный или налоговый период, который позволяет применять упрощенную систему налогообложения.
С начала года допустимая стоимость основных средств увеличилась до 150 млн. рублей. Ранее размер денежного эквивалента остаточных средств составлял 100 миллионов рублей, информирует ИФНС России по г. Орлу.
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