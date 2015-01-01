ИФНС по г. Орлу информирует: С 2017 года упрощаются условия для применения УСН

Существенные изменения по упрощенной системе налогообложения вступили в силу с 1 января 2017 года. Изменения касаются лимитов дохода, которые позволяют перейти на упрощенную систему налогообложения и оставаться на ней, а также стоимости имущества, которым можно владеть при применении данного режима налогообложения.

Согласно поправкам в главу 26.2 Налогового кодекса, порог доходов для перехода на упрощенную систему налогообложения повышен до 90 млн. рублей за девять месяцев предыдущего года. Также вдвое — с 60 до 120 млн. рублей — увеличен предельный размер выручки за отчетный или налоговый период, который позволяет применять упрощенную систему налогообложения.

С начала года допустимая стоимость основных средств увеличилась до 150 млн. рублей. Ранее размер денежного эквивалента остаточных средств составлял 100 миллионов рублей, информирует ИФНС России по г. Орлу.