ИФНС по г.Орлу посчитала поступления в бюджет за два месяца 2021 года

По итогам первых двух месяцев 2021 года на территории города в консолидированный бюджет РФ поступило более 2,2 млрд. рублей налогов и сборов или 129,6% к аналогичному периоду прошлого года. Их объем увеличился на 523,5 млн. рублей.

При этом в федеральный бюджет собрано почти 1 млрд. рублей. Рост составил 392 млн. рублей. Основным источником увеличения поступлений стал НДС, платежи которого возросли в 1,5 раза и составили 858,3 млн. рублей.

В территориальный бюджет поступило 1,3 млрд. рублей налогов, что выше прошлого года на 131,5 млн. рублей.

По налогу на прибыль платежи возросли на 131,9 млн. рублей и составили 214,6 млн. рублей; по налогу на имущество организаций платежи возросли на 24,5 млн. рублей и составили 46,2 млн. рублей; по налогу на имущество физических лиц поступления составили 3,1 млн. рублей с ростом на 0,4 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года, информирует пресс-служба ИФНС по г Орлу.