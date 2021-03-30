30 марта 2021



ИФНС по г.Орлу посчитала поступления в бюджет за два месяца 2021 года

По итогам первых двух месяцев 2021 года на территории города в консолидированный бюджет РФ поступило более 2,2 млрд. рублей налогов и сборов или 129,6% к аналогичному периоду прошлого года. Их объем увеличился на 523,5 млн. рублей.

При этом в федеральный бюджет собрано почти 1 млрд. рублей. Рост составил 392 млн. рублей. Основным источником увеличения поступлений стал НДС, платежи которого возросли в 1,5 раза и составили 858,3 млн. рублей.

В территориальный бюджет поступило 1,3 млрд. рублей налогов, что выше прошлого года на 131,5 млн. рублей.

По налогу на прибыль платежи возросли на 131,9 млн. рублей и составили 214,6 млн. рублей; по налогу на имущество организаций платежи возросли на 24,5 млн. рублей и составили 46,2 млн. рублей; по налогу на имущество физических лиц поступления составили 3,1 млн. рублей с ростом на 0,4 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года, информирует пресс-служба ИФНС по г Орлу.

 

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Опубликовано 30 Мар 2021 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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