21 марта 2019



ИФНС по г. Орлу: предпенсионеры имеют право на льготы по имущественным налогам

За лицами, которые достигли пенсионного возраста, установленного до пенсионной реформы (60 лет- мужчины; 55 лет- женщины), сохраняются федеральные и региональные льготы.

Так, предпенсионерам положено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц за один объект каждого вида недвижимости, вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток на один земельный участок, а также льгота в размере 50% на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 100 л.с.

Специалисты ИФНС России по г.Орлу рекомендуют: для получения льготы по имущественным налогам гражданам лучше подать заявление в любую налоговую инспекцию (за исключением регистрирующих центров) до 1 апреля 2019 года, т.е. до начала массового расчета.

 

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Опубликовано 21 Мар 2019 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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