ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам пользоваться электронными сервисами

ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам пользоваться электронными сервисами официального сайта ФНС.

С их помощью представители всех категорий налогоплательщиков – юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей могут решить свои вопросы, не обращаясь в налоговую инспекцию. Например, уточнить состояние расчетов с бюджетом и оплатить налоги в режиме онлайн, подать заявку на государственную регистрацию ИП и ЮЛ через Интернет, оставить отзыв о работе налоговой службы или проверить надежность контрагента перед важной сделкой.

Представители бизнеса могут воспользоваться услугой по представлению налоговой отчетности в электронном виде по ТКС, что значительно сокращает бумажный документооборот, экономит время и открывает доступ к системе информационного обслуживания налогоплательщиков ФНС России (ИОН) по телекоммуникационным каналам связи.

Также доступ к электронным услугам ФНС России открыт и на Портале государственных услуг Российской Федерации. Здесь реализована возможность проверить и оплатить налоговую задолженность, узнать ИНН, подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 10 Авг 2017 в 13:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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