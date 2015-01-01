ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам встретить Новый год без долгов по налогам

ИФНС России по г. Орлу напоминает гражданам, что срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря 2016 года, однако не всеми налогоплательщиками исполнена обязанность по уплате налогов в бюджет.

ИФНС России по г. Орлу рекомендует гражданам как можно скорее оплатить имущественные налоги и встретить 2017 год без долгов.

Произвести оплату налоговой задолженности можно любым удобным для налогоплательщика способом: через отделения банков и их терминалы, либо с помощью электронных сервисов ФНС России «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, на официальном сайте ФНС России размещен новый сервис регионального уровня «Узнай индекс платежа», с помощью которого физические лица имеют возможность узнать индекс налогового платежа и оплатить имущественные налоги за 2015 год самостоятельно в терминалах самообслуживания или через кассу кредитной организации.