ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам встретить Новый год без долгов по налогам

ИФНС России по г. Орлу напоминает гражданам, что срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря 2016 года, однако не всеми налогоплательщиками исполнена обязанность по уплате налогов в бюджет.

ИФНС России по г. Орлу рекомендует гражданам как можно скорее оплатить имущественные налоги и встретить 2017 год без долгов.

Произвести оплату налоговой задолженности можно любым удобным для налогоплательщика способом: через отделения банков и их терминалы, либо с помощью электронных сервисов ФНС России «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, на официальном сайте ФНС России размещен новый сервис регионального уровня «Узнай индекс платежа», с помощью которого физические лица имеют возможность узнать индекс налогового платежа и оплатить имущественные налоги за 2015 год самостоятельно в терминалах самообслуживания или через кассу кредитной организации.

 

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Опубликовано 26 Дек 2016 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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