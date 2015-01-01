ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам заявить право на льготу

В целях корректного проведения массового расчета транспортного, земельного налогов и налога на имущество ИФНС России по г. Орлу рекомендует налогоплательщикам — физическим лицам — представить заявление на предоставление налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу в налоговый орган по своему выбору не позднее 1 мая текущего года.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Направить в налоговый орган заявление и документы – основания, подтверждающие право на льготу, можно воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», информирует ИФНС России по г. Орлу.