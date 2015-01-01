ИФНС по г. Орлу рекомендует гражданам заявить право на льготу

В целях корректного проведения массового расчета транспортного, земельного налогов и налога на имущество ИФНС России по г. Орлу рекомендует налогоплательщикам — физическим лицам — представить заявление на предоставление налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу в налоговый орган по своему выбору не позднее 1 мая текущего года.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Направить в налоговый орган заявление и документы – основания, подтверждающие право на льготу, можно воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 12 Апр 2017 в 13:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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