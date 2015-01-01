ИФНС по г. Орлу рекомендует заявить о правах на льготы до 1 апреля

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств,  налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

ИФНС России по г. Орлу рекомендуют сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Льготы для налогоплательщиков предусмотрены как федеральным законодательством, так и региональными и нормативными актами органов муниципальных образований.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 13 Мар 2017 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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