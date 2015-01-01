ИФНС России по г. Орлу информирует

Федеральная налоговая служба предоставляет обширный перечень электронных услуг, воспользоваться которыми можно не только на официальном сайте ФНС России, но и на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

ЕПГУ доступен любому пользователю сети Интернет, доступ предоставляется бесплатно.

Сегодня Федеральная налоговая служба предоставляет через ЕПГУ 14 электронных услуг, перечень и функционал которых постоянно расширяется.

Наиболее полезными для физических лиц являются возможность подать декларацию по форме 3-НДФЛ, узнать свой ИНН, налоговую задолженность, зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Полный перечень электронных услуг ФНС России на Едином Портале государственных услуг будет доступен только пользователям с подтверждённой учетной записью.

Для ее создания необходимо пройти несколько несложных этапов:

• зарегистрировать упрощенную учетную запись (здесь понадобится фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона или e-mail);

• подтвердить личные данные (создается стандартная учетная запись, вводится СНИЛС и паспортные данные);

• учетная запись (личность) подтверждается.

Для успешного прохождения последнего этапа необходимо обратиться в один из центров обслуживания (подробный список представлен на сайте госуслуг) либо воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой, сообщает ИФНС России по г. Орлу.