ИФНС России по г. Орлу информирует
Федеральная налоговая служба предоставляет обширный перечень электронных услуг, воспользоваться которыми можно не только на официальном сайте ФНС России, но и на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).
ЕПГУ доступен любому пользователю сети Интернет, доступ предоставляется бесплатно.
Сегодня Федеральная налоговая служба предоставляет через ЕПГУ 14 электронных услуг, перечень и функционал которых постоянно расширяется.
Наиболее полезными для физических лиц являются возможность подать декларацию по форме 3-НДФЛ, узнать свой ИНН, налоговую задолженность, зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Полный перечень электронных услуг ФНС России на Едином Портале государственных услуг будет доступен только пользователям с подтверждённой учетной записью.
Для ее создания необходимо пройти несколько несложных этапов:
• зарегистрировать упрощенную учетную запись (здесь понадобится фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона или e-mail);
• подтвердить личные данные (создается стандартная учетная запись, вводится СНИЛС и паспортные данные);
• учетная запись (личность) подтверждается.
Для успешного прохождения последнего этапа необходимо обратиться в один из центров обслуживания (подробный список представлен на сайте госуслуг) либо воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой, сообщает ИФНС России по г. Орлу.
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