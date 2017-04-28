ИФНС России по г. Орлу информирует

Онлайн форма декларации 3-НДФЛ доступна пользователям портала государственных услуг.

Теперь зарегистрированные пользователи могут заполнить декларацию онлайн и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться на портале и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн», информирует ИФНС России по г. Орлу.