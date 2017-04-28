ИФНС России по г. Орлу информирует

Онлайн форма декларации 3-НДФЛ доступна пользователям портала государственных услуг.

ИФНС России по г. Орлу сообщает: декларация по налогу на доходы физических лиц впервые стала доступна на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Теперь зарегистрированные пользователи портала могут заполнить декларацию онлайн и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов, налоговый вычет за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхования жизни; о взносах в негосударственные пенсионные фонды, открытии инвестиционного счета, а также о перечислении денежных средств на благотворительность.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться на портале и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».