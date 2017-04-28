ИФНС России по г. Орлу информирует

Онлайн форма декларации 3-НДФЛ доступна пользователям портала государственных услуг.

ИФНС России по г. Орлу сообщает: декларация по налогу на доходы физических лиц впервые стала доступна на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Теперь зарегистрированные пользователи портала могут заполнить декларацию онлайн и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов, налоговый вычет за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхования жизни; о взносах в негосударственные пенсионные фонды, открытии инвестиционного счета, а также о перечислении денежных средств на благотворительность.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться на портале и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».

 

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Опубликовано 29 мая 2017 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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