ИФНС России по г. Орлу информирует

Физические лица могут вернуть себе 13% от стоимости оплаченных услуг по лечению, если оформят налоговый вычет, напоминает ИФНС России по г. Орлу.

Такой вычет предоставляется в том случае, если медицинские услуги оказывали организации или индивидуальные предприниматели, имеющие государственные лицензии на медицинскую деятельность.

Инспекция по городу Орлу обращает внимание, что для оформления социального налогового вычета на лечение необходимо представить документы, подтверждающие расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги. К числу таких документов относится справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ.

При этом индивидуальные предприниматели наравне с другими медицинскими организациями вправе выдавать справки налогоплательщикам для получения ими социального налогового вычета.

 

Под Орлом пройдут всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Орловской области в выходные произошло несколько пожаров
Врио губернатора Орловской области собирается «сохранить» «Юбилейное»
Опубликовано 08 Июн 2017 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"