ИФНС России по г. Орлу информирует

Физические лица могут вернуть себе 13% от стоимости оплаченных услуг по лечению, если оформят налоговый вычет, напоминает ИФНС России по г. Орлу.

Такой вычет предоставляется в том случае, если медицинские услуги оказывали организации или индивидуальные предприниматели, имеющие государственные лицензии на медицинскую деятельность.

Инспекция по городу Орлу обращает внимание, что для оформления социального налогового вычета на лечение необходимо представить документы, подтверждающие расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги. К числу таких документов относится справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ.

При этом индивидуальные предприниматели наравне с другими медицинскими организациями вправе выдавать справки налогоплательщикам для получения ими социального налогового вычета.