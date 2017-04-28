ИФНС России по г. Орлу информирует

ИФНС России по г. Орлу разъясняет: положения Налогового кодекса Российской Федерации (включая статью 358 об объектах налогообложения транспортным налогом) не возлагают на владельца транспортных средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона (кражи) соответствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления от владельца транспортного средства об освобождении от уплаты налога без представления документов, подтверждающих факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля, налоговая инспекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении данного факта с указанием периода, с начала которого объект налогообложения числится в розыске, информирует ИФНС России по г. Орлу.