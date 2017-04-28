ИФНС России по г. Орлу рекомендует гражданам проверить доступ к личным кабинетам

Инспекция рекомендует гражданам проверить право доступа к своим личным кабинетам.

Стартовала массовая рассылка сводных налоговых уведомлений, которая завершится не позднее 30 рабочих дней до срока оплаты имущественных налогов – 1 декабря 2017 года.

Городская налоговая инспекция напоминает: граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов только в электронной форме. На бумажном носителе по почте такие документы направляться не будут. Налоговая рекомендует в случае утери пароля от личного кабинета или блокировки сервиса обратиться в налоговую инспекцию для открытия права доступа или оформления отказа от его использования.