ИФНС России по г. Орлу информирует

Более 5,5 тысяч орловчан записались на прием в инспекцию «онлайн»

За 7 месяцев 2017 года на прием в ИФНС России по г. Орлу в режиме «онлайн» записался 5521 пользователь. Из них 1151 (21%) юридические лица; 3601 (65%) – физические лица, и 769 (14%) – индивидуальные предприниматели.

Самыми востребованными среди заявителей услугами в текущем периоде были: прием деклараций о доходах; прием налоговой и бухгалтерской отчетности, выдача документов, отчетов, справок; выдача сведений из ЕГРН; подключение к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Записаться на прием можно, не выходя из дома, в течение двух недель до планируемого визита. Для чего достаточно зайти на сайт ФНС www.nalog.ru в раздел «Электронные сервисы».

При этом запись на приём осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи, информирует ИФНС России по г. Орлу.