ИФНС России по г. Орлу информирует

Получать информацию о налогах организации могут самостоятельно, сообщает

ИФНС России по г. Орлу.

В настоящее время 1240 организаций города Орла пользуются услугами интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Сервис позволяет налогоплательщику:

• получать актуальную информацию о налоговой задолженности, справки о состоянии расчетов с бюджетом, акты, сверки, выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ (о самом себе);

• уточнять невыясненные платежи и платежные документы, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении;

• осуществлять постановку и снятие с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения;

• получать информацию о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решение налогового органа на основании ст. 59 НК РФ;

• инициировать проведение совместной сверки расчетов с бюджетом и пр.

Подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» не требует личного обращения в инспекцию, достаточно пройти регистрацию на сайте ФНС России www.nalog.ru. в разделе «Электронные сервисы».

Все услуги в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» оказываются бесплатно.