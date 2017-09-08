ИФНС России по г. Орлу информирует

ИФНС России по г. Орлу сообщает, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2016 год не направлялись владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:

1)наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением расчета налога за 2014 год;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до ноября текущего года налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости, либо направить информацию через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 23 Окт 2017 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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