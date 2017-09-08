ИФНС России по г. Орлу информирует

Установлен порядок взаимодействия Банка России и ФНС России при подтверждении достоверности налоговой и бухгалтерской отчетности.

Банк России и ФНС России подписали совместное письмо «О представлении информации по пунктам 5 и 10 приложения № 1 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой».

В частности, предусмотрено, что Банк России на основании запросов получает от налоговых органов информацию о соответствии бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками кредитных организаций, учредителями (участниками) кредитных и некредитных организаций и другими дебиторами.

Запросы Банка России исполняются только при наличии согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Согласие должно быть представлено в налоговый орган по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.

Подтверждение соответствия отчетности, представленной в налоговые органы, Банк России или кредитные организации, позволит Банку России и его территориальным учреждениям выявлять недобросовестных заемщиков, а также послужит риск-ориентиром для налоговых органов при выявлении недобросовестных налогоплательщиков, информирует ИФНС России по г. Орлу.