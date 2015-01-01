ИФНС России по г. Орлу информирует

ИФНС России по г. Орлу, сообщает: согласно действующему законодательству, предоставление налоговых льгот носит заявительный характер.

В целях своевременного учета налоговых льгот и корректного начисления имущественных налогов гражданам, претендующим на получение налоговых льгот, необходимо заблаговременно представлять в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения соответствующее заявление с приложением копий подтверждающих документов.

Таким образом, уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, представляется налогоплательщиком в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщики — физические лица, имеющие право на налоговые льготы по земельному налогу, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

С перечнем льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу можно ознакомиться c помощью Интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, информирует ИФНС России по г. Орлу.