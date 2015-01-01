ИФНС России по г. Орлу информирует

ИФНС России по г. Орлу, сообщает: согласно действующему законодательству, предоставление налоговых льгот носит заявительный характер.

В целях своевременного учета налоговых льгот и корректного начисления имущественных налогов гражданам, претендующим на получение налоговых льгот, необходимо заблаговременно представлять в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения соответствующее заявление с приложением копий подтверждающих документов.

Таким образом, уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, представляется налогоплательщиком в налоговый орган  до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщики — физические лица, имеющие право на налоговые льготы по земельному налогу, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

С перечнем льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу можно ознакомиться c помощью Интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

Установим сухой закон
В Орле появятся новые звуковые светофоры
В Орловской области вступил в силу запрет на весенний лов рыбы
Опубликовано 23 Янв 2017 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 48

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"