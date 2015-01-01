ИФНС России по г. Орлу информирует

Оплатить налоговую задолженность можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, напоминает ИФНС России по г. Орлу.

В настоящее время ФНС России предоставляет налогоплательщикам широкий спектр государственных услуг в электронном виде, в том числе оплату налоговой задолженности через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок оплаты которого, в соответствии с налоговым законодательством, истек. На портале госуслуг есть возможность не только проверить, но и оплатить налоговые задолженности физических лиц. Данная услуга доступна каждому пользователю сети Интернет, имеющему стандартную и подтвержденную учетную запись на портале.

Услугу по информированию о задолженности, а также платежные реквизиты для оплаты предоставляет Федеральная налоговая служба, что гарантирует корректное погашение налоговых задолженностей, оплаченных через портал.

Получение госуслуг в электронном виде имеет ряд преимуществ: экономия времени гражданина, сокращение бумажного документооборота, предоставление возможности пользователю портала получать информацию о статусе предоставления услуги на каждом этапе.