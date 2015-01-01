ИФНС России по г. Орлу информирует

Восстановить пароль от «Личного кабинета» можно с помощью электронной почты, информирует ИФНС России по г. Орлу.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» реализована возможность восстановления утерянного пароля для входа в электронный сервис без личного посещения налогового органа. Для этого налогоплательщику предварительно предлагается выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить изменения.

В дальнейшем, если пользователь забыл пароль, на стартовой странице сервиса необходимо нажать на ссылку «Забыли пароль?» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. При этом предоставляется три попытки ввода реквизитов. Если введенная информация верна, то на адрес указанной электронной почты придет сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов, ею можно воспользоваться один раз. В случае превышения допустимого количества попыток, восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа.

Новая возможность позволяет предотвратить утрату пароля в будущем. Однако пользователь, уже утративший пароль, но заблаговременно не позаботившийся о настройках его восстановления, не сможет воспользоваться соответствующим режимом «Личного кабинета». В этом случае налогоплательщикам доступен существующий способ получения нового пароля — личное посещение любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность.