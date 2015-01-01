ИФНС России по г. Орлу информирует

2 мая 2017 года истекает срок подачи налоговой декларации по форме 3- НДФЛ для следующих категорий граждан: получивших доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (с 2016 года — менее 5 лет), ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения. Кроме того, в указанный срок обязаны отчитаться индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, а также иные лица, занимающиеся частной практикой.

Владельцам «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» представлена возможность в режиме онлайн самостоятельно выгрузить форму декларации с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Также у пользователя есть возможность, заполнять ее в режиме онлайн и направлять в электронном виде, подписав неквалифицированной электронной подписью.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере не менее 1 000 рублей, сообщает ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 05 Апр 2017 в 14:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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