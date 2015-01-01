ИФНС России по г. Орлу информирует

2 мая 2017 года истекает срок подачи налоговой декларации по форме 3- НДФЛ для следующих категорий граждан: получивших доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (с 2016 года — менее 5 лет), ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения. Кроме того, в указанный срок обязаны отчитаться индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, а также иные лица, занимающиеся частной практикой.

Владельцам «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» представлена возможность в режиме онлайн самостоятельно выгрузить форму декларации с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Также у пользователя есть возможность, заполнять ее в режиме онлайн и направлять в электронном виде, подписав неквалифицированной электронной подписью.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере не менее 1 000 рублей, сообщает ИФНС России по г. Орлу.