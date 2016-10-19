ИФНС России по г. Орлу информирует: декларация по ЕНВД будет сдаваться по новой форме

Декларация по ЕНВД, начиная с 1 квартала 2017года, будет сдаваться по новой форме. Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574 переработан раздел 3 декларации «Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период».

Основное изменение состоит в новом порядке расчета суммы ЕНВД теми налогоплательщиками, которые производят выплаты в пользу физических лиц. Новая формула позволит индивидуальным предпринимателям с наемными работниками уменьшать исчисленную сумму ЕНВД на сумму фиксированных платежей, уплаченных за себя.

При этом у индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, сумма налога не может быть уменьшена на сумму страховых взносов более чем на 50 процентов.

У индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ограничение по сумме вычета не установлено, сообщает ИФНС России по г. Орлу.