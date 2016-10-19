ИФНС России по г. Орлу информирует: декларация по ЕНВД будет сдаваться по новой форме

Декларация по ЕНВД, начиная с 1 квартала 2017года, будет сдаваться по новой форме. Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574 переработан раздел 3 декларации «Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период».

Основное изменение состоит в новом порядке расчета суммы ЕНВД теми  налогоплательщиками,  которые производят  выплаты  в  пользу физических лиц.  Новая формула позволит  индивидуальным предпринимателям с наемными работниками уменьшать исчисленную сумму ЕНВД на сумму фиксированных  платежей, уплаченных за себя.

При этом  у  индивидуальных предпринимателей,  производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, сумма  налога  не  может быть уменьшена на сумму  страховых  взносов  более  чем  на  50 процентов.

У  индивидуальных предпринимателей,  не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ограничение  по сумме вычета  не  установлено, сообщает ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 15 Фев 2017 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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