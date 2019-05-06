6 мая 2019



ИФНС России по г. Орлу информирует о новых льготах для многодетных семей

ИФНС России по г.Орлу сообщает: для родителей трех и более несовершеннолетних детей введены дополнительные льготы, которые позволяют уменьшить сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц:

На кадастровую стоимость 5 кв. метров от площади квартиры, комнаты или ее части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка;

на кадастровую стоимость 600 кв. метров для одного земельного участка;

на кадастровую стоимость 7 кв. метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для получения  льготы следует обратиться лично в любую налоговую инспекцию (за исключением регистрирующих центров), МФЦ, направив заявление через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по почте.

Льготы действуют с налогового периода 2018 года.

 

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Опубликовано 06 мая 2019 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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