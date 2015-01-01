ИФНС России по г. Орлу информирует об изменении графика работы
ИФНС России по г. Орлу сообщает: в рамках проведения «Декларационной кампании-2017», в период с 01 апреля по 02 мая 2017 года, городская налоговая инспекция будет работать по следующему графику:
|Дни недели
|Время работы
|Понедельник
|9:00-20:00
|Вторник
|9:00-20:00
|Среда
|9:00-20:00
|Четверг
|9:00-20:00
|Пятница
|9:00-20:00
|Суббота
|10:00-15:00
|Воскресенье
|Выходной
По вопросам декларирования доходов физических лиц, граждане могут обратиться в ИФНС России по г. Орлу по телефонам «горячей линии»: +7(4862)39-21-10; +7(4862)39-21-03; +7(4862)39-21-05.
ИФНС России по г. Орлу
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