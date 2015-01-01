ИФНС России по г. Орлу информирует об изменении графика работы

ИФНС России по г. Орлу сообщает: в рамках проведения «Декларационной кампании-2017», в период с 01 апреля по 02 мая 2017 года, городская налоговая инспекция будет работать по следующему графику:

Дни недели Время работы
Понедельник 9:00-20:00
Вторник 9:00-20:00
Среда 9:00-20:00
Четверг 9:00-20:00
Пятница 9:00-20:00
Суббота 10:00-15:00
Воскресенье Выходной

По вопросам декларирования доходов физических лиц, граждане могут обратиться в ИФНС России по г. Орлу по телефонам «горячей линии»: +7(4862)39-21-10; +7(4862)39-21-03; +7(4862)39-21-05.

ИФНС России по г. Орлу

 

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Опубликовано 06 Мар 2017 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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