ИФНС России по г. Орлу информирует об изменении графика работы

ИФНС России по г. Орлу сообщает: в рамках проведения «Декларационной кампании-2017», в период с 01 апреля по 02 мая 2017 года, городская налоговая инспекция будет работать по следующему графику:

Дни недели Время работы Понедельник 9:00-20:00 Вторник 9:00-20:00 Среда 9:00-20:00 Четверг 9:00-20:00 Пятница 9:00-20:00 Суббота 10:00-15:00 Воскресенье Выходной

По вопросам декларирования доходов физических лиц, граждане могут обратиться в ИФНС России по г. Орлу по телефонам «горячей линии»: +7(4862)39-21-10; +7(4862)39-21-03; +7(4862)39-21-05.

ИФНС России по г. Орлу