ИФНС России по г. Орлу сообщает об изменении порядка уплаты НДФЛ физлицами

С 1 января 2017 года изменен порядок уплаты налога физическими лицами, получившими доходы, с которых работодателем не был удержан налог. Теперь, согласно федеральному закону от 29.12.2015 №396-ФЗ, граждане данной категории больше не обязаны самостоятельно представлять налоговую декларацию и исчислять НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ этой категорией налогоплательщиков будет производиться в срок не позднее 1 декабря 2017 года на основании налогового уведомления, полученного из налоговой инспекции.

Уведомления и платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать НДФЛ, которые сообщают в налоговые органы налоговые агенты (работодатели), информирует ИФНС России по г. Орлу.