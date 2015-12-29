ИФНС России по г. Орлу сообщает об изменении порядка уплаты НДФЛ физлицами

С 1 января 2017 года изменен порядок уплаты налога физическими лицами, получившими доходы, с которых работодателем не был удержан налог. Теперь, согласно федеральному закону от 29.12.2015 №396-ФЗ, граждане данной категории больше не обязаны самостоятельно представлять налоговую декларацию и исчислять НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ этой категорией налогоплательщиков будет производиться в срок не позднее 1 декабря 2017 года на основании налогового уведомления, полученного из налоговой инспекции.

Уведомления и платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать НДФЛ, которые сообщают в налоговые органы налоговые агенты (работодатели), информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 13 Апр 2017 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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