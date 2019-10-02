Игорь Бортников: «Быстро теперь ничего не приедет»

№34 (571) от 2 октября 2019 г.

В Орле обсуждается новая транспортная схема, вызвавшая большой общественный резонанс. Граждане недовольны: навязанная областными чиновниками схема движения городского и пригородного транспорта предполагает обязательные пересадки и большие интервалы движения автобусов. Значительно сокращается количество единиц общественного транспорта и самих маршрутов. Представители областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, которым руководит небезызвестный «птенец гнезда Потомского» Блохин, утверждают, что новая схема разработана исключительно ради удобства пассажиров. Об удобстве пассажиров «беспокоится» и губернатор Клычков, требующий от перевозчиков приобретать автобусы большей вместимости; другие «прелести» новой схемы он не комментирует.

Пассажиры не считают, что сокращение маршрутов — это удобно. Как и действующие орловские перевозчики. Своим мнением относительно новой транспортной схемы, на разработку которой уже потрачено порядка трех миллионов бюджетных рублей, поделился председатель совета директоров саморегулируемой общественной организации пассажирских перевозчиков «Альтернатива» Игорь Бортников.

«В областном бюджете есть лишний миллиард?»

Я работаю в пассажирских перевозках более шестнадцати лет и могу сказать, что предложенная схема никуда не годится. Я не понимаю, в чём провинились пассажиры, которым предлагают добираться до места работы или учебы в течение полутора часов, причем с пересадками. Я читал более тысячи комментариев граждан относительно новой транспортной схемы и не увидел ни одного положительного.

Итак, сам принцип построения новой схемы выбран неправильный. Он радиально-узловой. Что это значит? Заранее продуманы узлы пересадки для пассажиров. То есть, если в Москве полтора часа добираться до работы — это нормально, то в Орле нормально тратить на дорогу тридцать — максимум сорок минут. Сама радиально-узловая схема не подходит для Орла. Для Москвы — да. Но в Москве, во-первых, населения в сорок раз больше чем в Орле. Площадь города в двадцать один раз больше. Там есть метро, люди на подземном электрическом транспорте доезжают до конечных остановок и дальше пересаживаются на наземный транспорт — получается узел пересадочный, затем доезжают до нужных остановок. В Москве пересадочные узлы на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, а у нас они зачем? За тем, чтобы пассажиры платили в два-три раза больше? В больших городах — это вынужденная мера, там очень высокая плотность населения, иначе транспорт не справляется. Но у нас-то этого нет. У нас инфраструктура под действующую схему уже создана. Для новой инфраструктуры понадобится миллиард рублей! Это деньги налогоплательщиков. В областном бюджете есть лишний миллиард?

«Не будет хорошо!»

Сейчас действуют тридцать четыре городских маршрута, их сокращают в три раза, оставляют двенадцать. Из действующих привычных маршрутов остаются единицы, причем самые плохие. Есть маршрут от Новой Ботаники до Наугорки, он считается одним из самых плохих для перевозчиков, его прикрепили к перевозчикам, у которых есть хорошие маршруты, чтобы они этот плохой маршрут за счет хороших обслуживали. Можно сказать, дали в нагрузку. Сейчас его завернули на Атолле. Это конечная остановка. Где там место отстоя, где разворотное кольцо, где туалеты для водителей? Если только в прокуратуру Советского района они будут ходить… Там даже легковой машине не припарковаться. О какой парковке для автобусов может идти речь?

Еще один маршрут: Комсомольская площадь — озеро Светлая жизнь. Это сезонный, дачный маршрут, его включили в новую схему и сделали круглогодичным. Зачем? Изначально он был и есть дотационный, ездят в основном льготники. Перевозчику, который его обслуживает, в месяц выплачивается 75 тысяч для того, чтобы он мог заправлять автобус и платить зарплату водителю. В осенне-зимний период дотацию нужно увеличивать до двухсот тысяч рублей!

Разработчики этой схемы не были в Орле, как, впрочем, и те люди, под которых эта схема делается. Иначе как объяснить, что маршруты №18 и 50 и в прямом, и в обратном направлениях идут по односторонней улице, а большая часть всех маршрутов имеют конечные остановки, которые не оборудованы ни для разворота, ни для отстоя транспортных средств? Ляпов очень много. Мало того, что сокращают втрое количество самих маршрутов, сокращают почти в три раза количество автобусов, которые будут обслуживать население. Предполагаемые интервалы движения транспорта — двенадцать, пятнадцать, двадцать, тридцать минут, на некоторых маршрутах — пятьдесят и шестьдесят минут. Пока еще интервалы движения — от шести до десяти минут при

радиально-комбинированной схеме движения. Она используется практически во всех городах, где население до миллиона человек, и хороша тем, что из любой точки города можно доехать до нужного места без пересадки. Есть конечные остановки, которые на данный момент расположены в крупных жилых массивах, спальных районах. Есть остановочные разворотные кольца, инфраструктура готовая. Это Выгонка, Северный район, 909 квартал, Знаменка, район ЗБК, микрорайон Зареченский, Цветаева, Веселая слобода.

Возьмем Выгонку. Есть три маршрута в разные концы города с интервалом движения десять минут. То есть каждые три минуты приезжает какой-то автобус. Теперь предлагают один маршрут с интервалом пятнадцать минут. Не три минуты, а пятнадцать минут граждане будут ждать. И с учетом того, что они не доедут до нужной точки, а доедут только до пересадочного узла, где они должны будут пересесть на другой транспорт, подождав его двадцать-тридцать минут… За полтора часа, я думаю, они доберутся до нужной им остановки. В пять раз ухудшится транспортная доступность.

Теперь возьмем район ЗБК. Есть 354-й маршрут с интервалом движения семь минут. Маршрут оставили, только интервал сделали — не поверите — пятьдесят минут! Район ЗБК густонаселенный, поселок Стрелецкий, Моченые дворы, деревня Никуличи, до Наугорки автобус уже доезжает нормально заполненный, особенно в часы пик. Если «сварить» пять ПАЗиков вместе, то все равно этот автобус не вывезет народ никак. А на такси не у всех есть возможность ездить. Около тридцати рублей люди уже платят, плюс им нужно будет пересесть на Комсомольской площади и очередной автобус тоже нужно будет подождать. Быстро теперь ничего не приедет.

909 квартал — сейчас шесть маршрутов. По десять автобусов работают в среднем на одном маршруте. Оставляют два маршрута — двадцать автобусов вместо шестидесяти. Транспортное обслуживание ухудшится в этом направлении в три раза.

Наугорка — тоже спальный район. В настоящее время действуют десять городских маршрутов и четыре областных трехзначных, остается четыре маршрута — два областных и два городских. В четыре раза меньше станет автобусов.

Лужки — сейчас три маршрута, останется один.

Микрорайон Зареченский — шесть маршрутов. Остается два маршрута.

Веселая слобода — шесть маршрутов. Остается один маршрут. В шесть раз ухудшится транспортная доступность.

Сейчас собирают предложения от жителей, мол, разберутся, и всё будет хорошо. Не будет хорошо! Информацию от жителей собирает профильный областной департамент, по его заказу и производилось изучение пассажиропотока, и давалось задание Мостранспроекту, чтобы он разработал эту схему… То есть москвичи определили, как ездить орловчанам.

«Всё делается под крупного перевозчика»

— У пассажиров есть претензии к маловместительным «Газелям». Я объясню. Ранее, когда реально изучался пассажиропоток, было определено, на каких маршрутах нецелесообразно пускать большие автобусы, поэтому «Газели» и приобрели. «Газель» стоит около двух миллионов рублей, ПАЗик — на двести тысяч дешевле. Газели купили из экономической целесообразности маршрута. Если ПАЗик в вечернее время везет пять-шесть пассажиров, то за два-три рейса он потратит все деньги, которые заработал за весь день. И не с выручкой приедет, а еще и доплатить придется за заправку. А если «Газель» везет вечером пять-шесть человек, она не в большом, но «плюсе». Давайте переходить на большие автобусы, я не против. Мы при губернаторе Козлове ушли от старых желтых «Газелей» цивилизованным путем. Он вызвал крупных перевозчиков и сказал: «Эти машины я видеть в городе не хочу. Сколько вам надо времени, чтобы их убрать?». Мы сказали: «Два года». Он дал нам два года и четыре месяца. Фонд микрофинансирования обеспечил нам льготное кредитование, нас включили в лизинговую программу. Я вот лично получил миллион восемьсот рублей от государства.

Судя по тому, что Васильев (заместитель руководителя областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. – Прим. ред.) заговорил о единой карте «Тройка», я думаю, что все делается под крупного перевозчика, не местного, скорее всего, это будет компания «Автолайн». По моим данным, на эту тему уже велись переговоры. Эта компания уже работает в разных городах. Это не говорит о том, что мы ездить не будем. Будем работать мы, будут ходить наши автобусы, будем платить кредиты. Более того, налоги будут идти в Москву. Мы же будем зарабатывать копейки — на подряде. Сейчас за «минусом» горючки в день автобус «зарабатывает» четыре с половиной — пять тысяч рублей. Из них две тысячи забирает водитель. Две с половиной — три тысячи (на некоторых маршрутах) остается перевозчику. Теперь две тысячи будет забирать один крупный перевозчик. Что мне остается? Пятьсот рублей. А я должен еще ремонтировать автобусы… Перевозчик, тот, который придет, будет в плюсе, доход от пересадок компенсирует сокращение маршрутов. Люди ведь уже не будут ездить от одной точки к другой. Жители будут платить больше, всё посчитано, новая схема будет выгодна. Но не пассажирам.

Сейчас работают двадцать предпринимателей, на маршрутах 356 автобусов. Останется 150 автобусов, и народ будет брать их штурмом. Это никуда не годится. Перевозчики уже направили обращения в адрес омбудсмена по правам человека Лабейкина, уполномоченного по защите прав предпринимателей Лыкина, всем депутатам горсовета, которые обязаны защищать права своих избирателей, а также мэру Новикову, главе администрации Орла Муромскому, спикеру облсовета Музалевскому, вице-спикеру Вдовину, губернатору Клычкову. Мы просим не допустить хаоса и транспортного коллапса в областном центре. Надеюсь, нас услышат.

Подготовила Наталья Зарубина