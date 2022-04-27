Игра проиграна: Шлейхер получил срок, а кто получил гешефт?

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

20 апреля прокуратура Орловской области сообщила о том, что Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «321 Военно-строительное управление». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как, наверное, уже догадались читатели, речь идет об Артуре Саркисове-Шлейхере, предпринимателе, в свое время близком к экс-губернатору Потомскому, чья фирма получала контракты на выполнение работ на нескольких крупных «юбилейных» объектах — например, на стадионе им. Ленина, на строительстве Должанской школы, на реконструкции корпуса перинатального центра и детской больницы. Но срок Шлейхер получил не за это.

Как сообщила прокуратура, «в суде установлено, что осужденный в период с марта 2016 года по февраль 2017 года, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ», оформил займы у ОАО «Орелгортеплоэнерго» на общую сумму более 85 млн рублей. Фактически злоумышленник не намеревался возвращать денежные средства, так как похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления, а также для невозможности возврата полученных заемных средств осужденный от лица ООО «321 ВСУ» заключил с юридическим лицом, фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, договор купли-продажи векселей на получение от должника указанной в них суммы.

Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности фигуранта по уголовному делу и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда не вступил в законную силу».

В лаконичном официальном пресс-релизе опущены весьма любопытные подробности, о которых в свое время писали региональные СМИ, в том числе и «Орловская среда». Когда дело Саркисова-Шлейхера только набирало обороты, он провел пресс-конференцию, на которой пытался внушить орловским журналистам, что ни в чем не виноват. Тогда же он рассказал и о тех самых займах, и о своих взаимоотношениях с осужденным ныне экс-директором «Орелгортеплоэнерго» Дорофеевым. Шлейхер не скрывал, что «кредитовался» в «Орелготеплоэнерго», а взятые взаймы деньги тоже давал взаймы под проценты – некой фирме «Ленкварц», зарегистрированной в городе Всеволожске Ленинградской области, то есть на малой родине экс-губернатора Потомского. Кстати, сестра последнего Л. Потомская с декабря 2016 года значилась единственным учредителем того самого ООО «ЛенКварц», которому Шлейхер и давал займы, взятые у «Гортеплоэнерго». До 2016 года учредителем той же фирмы являлся другой родственник Потомского – в то время его зять господин Дайнеко. А гендиректором тогда же был сын господина Дорофеева, который, в свою очередь давал займы Саркисову-Шлейхеру. Двое последних граждан получили свои сроки, что же касается остальных звеньев цепочки, в том числе и бывшего губернатора Потомского, то мы почему-то полагаем, что в приговоре суда их имена не фигурируют (текст приговора в свободном доступе на сайте суда не выложен). Как стало известно ОС, 25 апреля адвокат Шлейхера обжаловал приговор. Какое решение примет вышестоящий суд, думаем, станет известно в скором будущем.

Добавим, в свое время Шлейхер называл свое уголовное дело политическим, обещал журналистам, освещавшим его деяния, судебные иски, и заявлял, что скоро начнется совсем другая игра – против тех, кто якобы имеет с его дела некие политические гешефты. Не знаем, кто извлек из дела Шлейхера политический гешефт, а вот денежный явно получили те, кому не пришлось отдавать взятые под проценты займы. Так что эту игру господин Шлейхер явно проиграл.

Осталось, правда, неясным компенсирует ли кто-то уведенные из «Гортепла» 85 миллионов? И понесут ли субсидиарную ответственность чиновники, которые по долгу службы обязаны были контролировать процессы перечисления средств со счетов «Орелгортеплоэнерго» на счета частных фирм — например, фирмы Шлейхера. Или Шлейхер ответит один за всех?

Цитата

Артур Шлейхер, из ответов на вопросы журналистов на пресс-конференции в сентябре 2019 г.:

— Я думаю, ни для кого не секрет, что все мои уголовные дела – политические. Имеют политическую подоплеку. Мою фамилию, мое имя, мое лицо почему-то очень жестко ассоциируют с бывшим губернатором Орловской области. Могу сказать, что никаким образом я с этим человеком не связан. И слава богу! Почему заводятся уголовные дела? Вы знаете, кто-то очень сильно извлекает из этого политический гешефт… Но у нас город очень маленький… Поэтому, я думаю, это будет очень скоро пресечено. Я хочу все это увидеть, и не только в нашем масштабе, но и на федеральном уровне. А вот там, наверно, уже совсем другая игра будет.